Pomeriggio 5, l’ex del GF Vip rivela tutto alla D’Urso: “non è come vi fanno credere”

“Pomeriggio 5”, Biagio D’Anelli fornisce una risposta assurda alla domanda di Barbara D’Urso: cosa accade davvero al “GF Vip”

La corrente edizione del “GF Vip” ha visto la nascita di una travolgente storia d’amore: quella tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. L’opinionista, eliminato dal programma ormai diverse settimane fa, non manca di supportare la sua dolce metà, che difende dagli attacchi ingiustificati non solo degli utenti social, ma anche degli stessi coinquilini.

Per tutta la puntata trasmessa ieri, infatti, Miriana ha battibeccato con Soleil Stasi, con la quale non corre buon sangue fin dai primi giorni di convivenza. La modella americana, nell’attaccare la Trevisan, ha usato espressioni tutt’altro che lusinghiere: “sei una vipera e alla tua età sei anche volgare“.

Ospite della diretta odierna di “Pomeriggio 5”, D’Anelli non ha potuto evitare di prendere le parti della showgirl. Barbara D’Urso, nello specifico, è rimasta scioccata dalle frasi che Biagio ha pronunciato a proposito del reality stesso: analizziamole insieme.

Pomeriggio 5, Biagio D’Anelli rivela tutto alla D’Urso a proposito del GF Vip: “non è come vi fanno credere”

Ospite della puntata di “Pomeriggio 5” appena conclusasi, Biagio D’Anelli ha ripercorso assieme alla conduttrice la litigata che, nelle scorse ore, ha visto protagoniste Soleil Stasi e Miriana Trevisan. L’opinionista, nello specifico, ha voluto prendere le distanze rispetto alle scene a cui i telespettatori hanno assistito durante la diretta di ieri: “quello che hanno mandato in onda non è la realtà“.

L’ex gieffino, in particolare, si è scagliato duramente contro la Stasi, rea di attaccare Miriana non per i suoi trascorsi all’interno del programma, ma per tutt’altre motivazioni. “Sole la sminuisce a livello estetico e anche come donna” – è sbottato Biagio, facendo impallidire la D’Urso – “Miriana invece dà opinioni in merito a quello che succede in casa“.

A detta di D’Anelli, i comportamenti delle due donne sarebbero davvero agli antipodi. Non è sfuggita, ai telespettatori di “Pomeriggio 5”, la stoccata nei confronti degli autori del reality. “È Soleil che il GF dovrebbe punire“: questa l’amara sentenza pronunciata da Biagio.

Ovviamente, il giudizio dell’opinionista non può che essere influenzato dal sentimento che quest’ultimo nutre per Miriana. La D’Urso, che ha più volte dichiarato di apprezzare sia la Stasi che la Trevisan, ha preferito non prendere posizione a riguardo.