Tra le fashion blogger più seguite sui social, Veronica Ferraro condivide le sue giornate attraverso storie e post su Instagram: tra allenamento, consigli sull’alimentazione e look mozzafiato.

Amica dai tempi dell’università di Chiara Ferragni, Veronica è amata da più di un milione di follower che con passione e costanza seguono la vita della fashion blogger commentando con apprezzamenti e reazioni i suoi scatti.

In questi giorni Veronica si trova a Parigi, città romantica e raffinata, perfetta per chi come lei adora indossare outfit di alta moda. Il suo ultimo post, è uno scatto che la ritrae in un meraviglioso ristorante parigino, con un look elegante e sensuale. Un pantalone in pelle nero con una scarpa con il tacco che slancia un fisico già prorompente di natura ed una camicia nera aperta che mette in bella vista il décolleté. Un Make up naturale ed uno sguardo intenso fanno da cornice ad una bellezza a cui non le si può dire nulla, Veronica in tutte le foto postate, è sempre capace di lasciare senza parole i suoi fan.

Veronica oltre ad essere una fashion blogger è anche la fondatrice di “The fashion fruit”, una donna quindi professionalmente molto impegnata e con una grande ambizione che continua a farle sviluppare il desiderio nel fare sempre di più.

Amica della Ferragni ed anche di Daniele Lorusso, il famoso make-up artist fedele alle due ragazze in ogni evento e sfilata di alta moda, Veronica ha una vita privata piena d’amore e gratificazione. Legata sentimentalmente a Giorgio Merlino, un importante personal trainer, la Ferraro coltiva una grande passione per l’attività fisica e per la sana alimentazione, due elementi che sono spesso motivo d’argomentazione sul suo profilo Instagram. Veronica condivide molto la sua vita professionale e personale con i suoi follower, rendendoli partecipi anche del suo amore per gli animali a 4 zampe, capita spesso infatti che tra le sue storie, la modella condivide insegnamenti e consigli su come comportarsi nei confronti di un animale indifeso, un modo per evitare maltrattamenti e notizie che trattano di cani abbandonati.