Uomini e Donne, volano stracci tra Gianni Sperti e Diego Tavani: quello che l’opinionista ha detto a microfono spento non è passato inosservato

Inizialmente, il rapporto tra Gianni Sperti e Diego Tavani sembrava essere iniziato con tutt’altri presupposti. Il cavaliere romano, approdato nel dating show di Canale Cinque proprio durante l’edizione in corso, si è distinto per la sua relazione con Ida Platano, la dama per cui l’opinionista non ha mai nascosto di stravedere.

Proprio nel momento in cui la frequentazione con la bresciana ha iniziato ad incrinarsi, tra Diego e Gianni sono sorti i primi dissapori. L’ex ballerino, che in precedenza sosteneva a gran voce l’autenticità del romano, ora sembra non credere più a nessuna parola pronunciata da Tavani.

Le incomprensioni sono emerse anche durante la puntata andata in onda quest’oggi. Gianni, che ha intavolato una vera e propria discussione con il romano, si è lasciato scappare una frase che il pubblico non ha mancato di notare. Credeva di avere il microfono spento, e invece…

Gianni Sperti, aveva il microfono spento ma l’hanno sentito tutti: che figuraccia a Uomini e Donne

Diego Tavani, durante la puntata odierna di “Uomini e Donne”, si è seduto al centro studio per parlare della conoscenza appena intrapresa con Alessandra. Nei confronti di quest’ultima, il cavaliere avrebbe avvertito una chimica incontrollabile, che lo ha addirittura spinto a baciarla durante il loro primo appuntamento.

Una decisione che l’intero studio di “Uomini e Donne” non ha mancato di recriminare all’ex di Ida Platano. In particolare, la sua vecchia fiamma Gloria non si è trattenuta dal chiedere spiegazioni a Tavani. “A me avevi detto che tu non baci la prima sera, perché devi provare dei sentimenti” – queste le rimostranze della dama, che sembra non aver ancora digerito il rifiuto del cavaliere – “Mi hai presa in giro“.

Diego, di contro, ha fatto notare alla dama di non essersi espresso nei toni da lei indicati. Tavani, infatti, ha continuato a ribadire di aver parlato di “trasporto“, che con Gloria non sarebbe stato così travolgente come con Alessandra. A quel punto, Gianni Sperti non ce l’ha più fatta a trattenersi e ha deciso di dire la sua sulla questione.

“Sei tu che ti rimangi le parole che usi, la settimana scorsa non hai detto questo!“, lo ha rimproverato l’ex ballerino, non risparmiando la propria veemenza al cavaliere. Quest’ultimo, che si è sentito attaccato ingiustamente, ha interrotto il suo interlocutore finendo per parlargli sopra: “dici cavolate e non lo posso accettare“.

L’opinionista, fuori di sé, lo ha criticato aspramente per i toni utilizzati. Tavani, tuttavia, ha continuato a replicare con stizza alle accuse di Gianni, non dando tempo a quest’ultimo di finire le proprie frasi. L’ex ballerino, a dir poco furioso, si è lasciato andare ad un’esternazione che non è affatto passata inosservato.

“Non sei superiore a noi, smettila di crederti tale“: questa l’ultima sentenza di Sperti, che ha deciso di interrompere così la conversazione con il cavaliere. Tuttavia, credendo che il suo microfono fosse già spento, l’ospite della De Filippi si è lasciato andare ad un commento a dir poco sconvolgente: “ma tu guarda questo…“.

Nonostante l’ex ballerino pensasse di non essere ascoltato, sono stati molti i telespettatori che si sono accorti della clamorosa gaffe. Che Tavani, dopo aver rivisto la puntata, decida di rispondere per le rime all’ormai acerrimo nemico? Non ci resta che rimanere sintonizzati su Canale Cinque per scoprirlo.