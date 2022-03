Chi poteva aspettarselo da Diana Del Bufalo? Il video conquista l’attenzione degli utenti e infiamma la rete. Ne sarà falsa la pena?

Una delle più acclamate concorrenti della seconda edizione di “Lol – Chi Ride è fuori” ha mostrato al pubblico un’esilarante parte di sé che nessuno dei suoi fan avrebbe potuto dare per scontata. La favolosa artista canora, attrice e conduttrice, Diana Del Bufalo, ha finalmente donato il meglio di se stessa davanti alle telecamere dello show più amato del momento.

Nonostante qualche iniziale dubbio e alcune critiche, mirate ad alcuni dei suoi protagonisti e insorte in concomitanza con l’uscita delle ultime due puntate, il successo del nuovo appuntamento con il reality guidato da Fedez e dall’esilarante Frank Matano pare sia più che assordato. Nel mentre, quest’oggi, la lente d’ingrandimento dei social network ha dedicato tutta la sua attenzione alla figura dell’artista romana. “Ne sarà valsa la pena?“, incalzerà un utente con una punta di scetticismo.

“Che bomba, sono morta” Diana Del Bufalo clamore per il VIDEO inedito, è boom di visualizzazioni

Tra un’energica seduta dall’allenamento all’aria aperta, lezioni di pittura homemade in compagnia e altri divertenti aneddoti delle sue ultime ventiquattro ore, Diana ha voluto condividere su Instagram un’ultima parentesi della sua routine. Ovvero, un’irresistibile approfondimento, in diretta dalle sei ore di “serietà” intensiva, su quelle che lei stessa definirà: “le mie fantastiche personalità multiple“.

Diana inizia a suonare la chitarra e a confessare le sue inclinazioni. Nel mentre il vincitore delle seconda edizione di “LOL”, Maccio Capatonda, in perfetto sincrono al raffinato umorismo di Virgina Raffaele, ammetterà sin dai primi istanti: “fa ridere, fa molto ridere“.

In tal modo, la performance dell’amante dei fiori e dei gabbiani diverrà in pochi minuti virale in rete, raggiungendo un numero esponenziale di visualizzazioni e apprezzamenti. “Che bomba ‘sto pezzo“, tuonerà uno dei primi utenti fra i commenti. Ma non finisce qui, “su Samantha sono morta“, ammette una seconda fan di Diana, citando soltanto uno dei polivalenti dettagli della sua ultima esibizione musicale.

“Irresistibile“, concluderà un terzo. Insomma: la risposta risulta dunque univoca. Visto il risultato, per Diana: ne è valsa, sicuramente, la pena.