Anna Safroncik ritrova il sorriso tra le braccia di un uomo ma non dimentica il dolore: “E’ stato estenuante” – FOTO

Anna Safroncik, la bellissima attrice ucraina torna a parlare della guerra nel suo paese e quel dolore indimenticabile.

Anna Safroncik, la bellissima attrice ucraina in questi giorni è stata trascinata dal vortice delle notizie che riguardano il suo paese, la guerra che sta tenendo col fiato sospeso il mondo intero e per la quale si è attivata una forte campagna di sensibilizzazione. L’attrice nei giorni scorsi è apparsa in più occasioni con lo sguardo spento e la si riconosceva a fatica.

Non è un caso che un follower aveva già sottolineato questo aspetto sotto uno dei suoi ultimi post dedicati alla situazione in Ucraina. La Safroncik infatti è stata vittima di una situazione angosciante che l’ha interessata in prima persona e non stupisce pertanto che ancora oggi racconta del suo dolore.

Anna Safroncik tra le braccia di un uomo cerca di dimenticare

“Dopo giorni dì viaggio estenuante mio padre è a casa mia con me!” commenta così Anna Safroncik l’ultimo suo post nei quali racchiude quelle che sono alcune foto scattate in occasione della sua partecipazione a “Verissimo” lo show di Silvia Toffanin nel quale avrà sicuramente modo di raccontare questa incredibile e triste che vicenda che per lei e suo padre ha avuto almeno un lieto fine.

L’attrice infatti racconta di come il viaggio del padre da Kiev in Italia sia durato parecchi giorni ma adesso è in Italia con lei e sta bene. Un momento di gioia che lo si percepisce tra le foto stesse dove rivediamo quella luce negli occhi anche se certamente nessuno può dormire sonni tranquilli.

I fans sono felici per questa bellissima notizia ed i commenti infatti arrivano prontamente “Mi dispiace molto x tuo paese speriamo che finisca presto questo massacro” che ha costretto i cittadini a lasciare tutti i loro affetti personali per andare in posti più tranquilli.

A “Verissimo” Anna racconterà la fuga di suo padre dall’Ucraina, non resta che prendere i fazzoletti per la forte commozione. Poche ore fa Anna ha postato delle storie che la vedono a letto insieme a suo papà che la coccola teneramente.