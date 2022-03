Carolina Stramare conquista il web con un outfit costoso ma bellissimo: ancora una volta, la Miss più amata del web ha spiazzato tutti con uno scatto

Capelli scuri, occhi chiari e viso d’angelo: Carolina Stramare è una bellezza mediterranea capace di lasciare sempre tutti senza fiato. Nel corso della sua breve, per ora, carriera, è riuscita a conquistare un pubblico piuttosto ampio che la segue sempre con costanza e con affetto, in modo particolare nei suoi momenti di vita quotidiana che condivide sui social

“Only a woman’s elevator knows her true attitude” così comincia la didascalia del post che ha condiviso su Instagram, dove Carolina appare sulla soglia di un ascensore. Con diversi scatti pubblicati, ha annunciato ai suoi followers di essere sul punto di uscire per una serata insieme a degli amici. Non è tanto questo che ha colpito i suoi fans, ma l’outfit pazzesco scelto per questa occasione.

Carolina Stramare sempre più sexy: la foto che lascia senza parole

