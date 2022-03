Carlettolife preoccupato per il nonno Faustino, ma la situazione non è affatto come potrebbe sembrare: i dettagli vi lasceranno senza parole

Federico Carli è il vero nome dello YouTuber Carlettolife, tra le personalità più in voga del momento sul web. Tramite la pagina di Instagram, infatti, Federico è riuscito a raccogliere oltre 600mila seguaci, che intrattiene quotidianamente con i suoi scherzi, indirizzati principalmente al nonno Faustino.

Quest’ultimo, grazie alla collaborazione del programma “Le Iene”, ha però avuto modo di prendersi una clamorosa rivincita sul nipote, inscenando un incidente che vedeva coinvolto l’amico Filiberto. Carlettolife, avvertito dal nonno, lo ha immediatamente raggiunto in preda al panico. Dal quel momento in avanti, lo scherzo ha preso una piega davvero inaspettata…

Carlettolife, la vendetta tremenda di nonno Faustino: a Le Iene è accaduto di tutto

Nonno Faustino ha finalmente avuto la sua vendetta sul nipote Federico Carli, alias Carlettolife. Il 93enne, costantemente vittima degli scherzi dello YouTuber, si è rivolto a “Le Iene” per far vivere al nipote delle ore di puro panico. Faustino, come testimoniato dalle riprese del programma, ha chiamato Federico per metterlo al corrente di una notizia sconvolgente, e cioè del fatto che aveva da poco investito l’amico Filiberto con la macchina (si trattava ovviamente di una finzione).

Da quel momento in avanti, la situazione è letteralmente precipitata. Lo YouTuber, che ha raggiunto il nonno, lo ha scortato a casa urlandogli addosso queste parole: “da oggi non esci più con la macchina“. In seguito, la formidabile coppia è stata raggiunta dai finti carabinieri, che hanno condotto i due presso un casolare sperduto, dove Carlettolife è finito in manette.

Terrorizzato per quello che gli sarebbe potuto accadere, Federico è finalmente venuto a conoscenza dell’inganno. Nonno Faustino, infatti, si è vendicato di lui lanciandogli addosso oggetti di ogni tipo: uova, palline di gomma, e addirittura farina. Con grande sorpresa da parte del nipote, il 93enne è riuscito a prendersi la propria rivincita davanti a tutta Italia.

Carlettolife, all’oscuro di tutto, ha fatto i complimenti al nonno per le sue doti attoriali inaspettate. “Quanto cavolo hanno recitato bene?“, ha scritto proprio ieri sui social lo YouTuber, che sicuramente starà già progettando il prossimo scherzo a cui sottoporre il nonno Faustino.