Papa Francesco sulla guerra in Ucraina: “Imploriamo Dio per la pace”

Papa Francesco prega per tutte le vittime della guerra e per tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo e invita i fedeli a fare lo stesso

Papa Francesco lancia a tutti un invito a pregare per la pace. Il Mercoledì delle Ceneri è stato un giorno di digiuno e di preghiera, il pensiero è rivolto sempre alla guerra in Ucraina e alla terribile condizione in cui versa il popolo ucraino.

“In questa giornata di preghiera e di digiuno per l’Ucraina, imploriamo da Dio quella pace che gli uomini da soli non riescono a costruire”. Sono queste le parole del Santo Padre lette durante l’omelia della Messa delle Ceneri, nella basilica di Santa Sabina.

Il Papa rivolge le sue preghiere all’Ucraina: “Dio doni la pace che gli uomini non sanno costruire”