Recentemente, è stato pubblicato un Ig Reels dal tenore Ignazio Boschetto. Il video in questione, ritrae il cantante in compagnia della sua fidanzata Ana Paula Guedes

Ignazio Boschetto, tenore de Il Volo, è uno dei personaggi più ambiti nel mondo dello spettacolo. La sua spiccata bravura, ha colpito da subito milioni e milioni di fan. Ignazio, è sentimentalmente legato ballerina e maestra di danza Ana Paula Guedes.

I due innamorati, pare siano diventati ormai indivisibili. Negli ultimi giorni, un video pubblicato dalla coppia su Instagram, cattura l’attenzione di moltissimi followers, raggiungendo cosi tante visualizzazioni. Qual’è il video in questione pubblicato dalla coppia?

Ignazio Boschetto, il video con la fidanzata stupisce i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ana Paula Guedes (@aniinhaguedes)

L’amore tra Ignazio e Ana, è nato nel corso della pandemia; i due, pare si siano conosciuti sui social. In un periodo cosi buio, il cantante ha avuto la fortuna di incontrare virtualmente la sua attuale metà, Ana Paula. In un’intervista per Verissimo, il tenore ha rivelato: “Sono in un momento della mia vita in cui sto bene. Lei vive dall’altra parte del mondo, un po’ lontano, ci stiamo conoscendo ancora, ma siamo molto innamorati. È stato strano, ci siamo scambiati messaggi, poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a conoscerla”.

Tra i due, procede tutto a gonfie vele. Negli ultimi giorni, il cantante Boschetto e la bellissima ballerina Guedes, si divertono a postare un video davvero molto particolare. Tutti i sostenitori della coppia, sono letteralmente impazziti, il simpatico Ig Reels ha fatto breccia nel cuore di moltissime persone. Il contenuto pubblicato, ritrae la bellissima coppia che si diverte ad eseguire dei passi di ballo sulle note di un trend molto popolare su Instagram. Nella didascalia del post, la bella Guedes scrive: “Il mio nuovo studente”, mostrando come lei, abbia insegnato la coreografia al suo amato fidanzato

Il video, ha subito scatenato tutti i loro followers, ottenendo più di 1,3 MLN di visualizzazioni e moltissimi like e commenti: “Alunno bello, insegnante bella”; “Bellissimi e bravissimi”; “Bravissimo questo nuovo alunno”. Immagini che fanno sorridere, regalando cosi un pizzico di felicità a tutti i fan della giovane coppia.