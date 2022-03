Caterina Balivo è nostalgica, su Instagram spunta una foto che lascia i fan a bocca aperta: quando tornerà ad essere così?

E’ da tutti conosciuta per essere una conduttrice unica e strepitosa, il suo talento e il suo modo di fare le hanno fatto conquistare la fiducia e la stima del pubblico italiano che ha un solo desiderio: rivederla alla conduzione di un programma televisivo.

Stiamo parlando di Caterina Balivo, classe 1980, molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con i fan molti momenti delle sue giornate e opinioni riguardo a vari temi di attualità.

Caterina Balivo, il ricordo che la rende nostalgica – FOTO

Seguita da più di un milione di fan, Caterina Balivo mostra ai follower i suoi lati migliori: naturalezza, semplicità, sensualità e eleganza. Di una bellezza senza precedenti, la conduttrice non ha bisogno di filtri e le sue foto sono un concentrato di energia e purezza.

L’ultimo post ne è un esempio, si tratta di uno scatto risalente a qualche mese fa dove la presentatrice sfoggia un sorriso unico e un vestito strepitoso. Sui toni del marrone, ha una cinta al punto vita, una scollatura mozzafiato e delle maniche a palloncino.

La Balivo ha nostalgia della bella stagione che tra poco arriverà a scaldare le nostre giornate. “Scrollando la galleria del cellulare ho visto questa foto e ho pensato che un mese fa scattavo sorridente al mare indossando un vestitino – ha affermato – mentre oggi ho freddo solo a vederla”.

I fan non hanno potuto fare a meno di scrivere qualche commento come: “Niente da dire, solo che sei una gran bella donna” e poi ancora “Più bella che mai in questa foto”, qualcun altro ha aggiunto: “Rendi tutto più bello”.

Ancora una volta Caterina Balivo ha fatto centro, anche il pubblico italiano è nostalgico di quando la presentatrice era alla guida del programma “Vieni da me”. Quei tempi però sembrano non tornare, la conduttrice ha intrapreso una strada diversa che sta rivelando giorno dopo giorno con intraprendenza e determinazione.