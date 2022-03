Cecilia Rodriguez è sempre più bella: la showgirl argentina ha spiazzato i suoi milioni di followers con uno scatto incredibile di lei in vasca da bagno

Cecilia Rodriguez è una delle influencer più amate del mondo dei social. Il suo percorso è cominciato quando, un bel po’ di anni fa, ha deciso di seguire sua sorella qui in Italia, che si era trasferita da sola per cercare il successo. Belen, infatti, ha riscosso dei consensi senza precedenti e per questo ha invitato tutta la sua famiglia a trasferirsi qui con lei.

Tra i vari membri della famiglia Rodriguez abbiamo conosciuto così Cecilia, la sorella minore di Belen, anche lei di una bellezza devastante. Se all’inizio la vedevano soltanto come una sua “copia”, è riuscita a cominciare un percorso parallelo e a distinguersi quando ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Cecilia Rodriguez, la FOTO in vasca da bagno: che spettacolo incredibile

Cecilia, nella casa più spiata d’Italia, riuscì a farsi conoscere per quello che è a conquistare tantissimi persone che da allora hanno cominciato a seguirla e che non hanno più smesso. Da allora sono passati oramai cinque anni, che sono stati intensi e pieni di eventi.

Sui social Cecilia condivide sempre momenti di vita quotidiana, insieme al suo amato fidanzato, insieme alla sua famiglia e anche foto da sola che lasciano tutti senza fiato.

Proprio come è successo nell’ultimo caso: Cecilia, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto di lei in vasca da bagno. Nello scatto da le spalle all’obiettivo e mette in mostra la sua bellissima schiena.

Nel giro di pochissimi minuti, lo scatto ha raggiunto un numero incredibile di likes e di commenti. Ancora una volta, Cecilia è riuscita a conquistare il web e a lasciare tutti senza parole.