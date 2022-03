Roberta Morise attira e conquista. La foto sui social attira gli occhi di tutti ed in un attimo fa il pieno di like. Sensualità allo stato puro

Roberta Morise è tornata dopo tanti anni nel programma che l’ha lanciata e che le ha regolato uno degli amori più importanti, “L’Eredità”. Proprio lei è andata in soccorso di Flavio Insinna rimasto da solo per via dell’essenza momentanea di Samira Lui e Andrea Cerelli, i professori titolari a casa a causa del Covid. Un ritorno accolto con grande positività da parte del pubblico che le ha tributato i migliori complimenti.

Dopo questa parentesi però, per la showgirl calabrese si potrebbe aprire una nuova parentesi in casa della concorrenza. Secondo le anticipazioni di TvBlog, infatti, Roberta dovrebbe essere una dei prossimi naufraghi de “L’Isola dei Famosi” che ritorna a brevissimo su Canale 5 con la conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Ilary Blasi. Nulla di confermato anche se per il sito manca solo la firma al contratto.

Roberta Morise: poesia e sensualità. La FOTO

Vedremo davvero Roberta Morise in Honduras? C’è ancora un po’ da aspettare prima di averne conferma e nel mentre i suoi fan si godono gli aggiornamenti che arrivano tramite il suo profilo Instagram e non solo.

C’è infatti una bellissima foto della Morise che sta attirando l’attenzione del web. È uno scatto pubblicato da uno dei fan club della calabrese. Roberta è elegantissima e super sexy.

Indossa un abito lungo color champagne con uno spacco vertiginoso ed una scollatura super. Seduta sulle scale, l’abito si apre e lascia scoperte le gambe. Stacco di coscia incredibile che attira gli occhi e se la batte con il decolleté che con la stessa attrazione chiama a sé gli occhi dei fan.

Per lei arrivano i complimenti più belli e diversi, molti la definiscono a dir poco “meravigliosa” ma tra tutti spicca un messaggio emblematico: “E questa Dea scesa sulla terra? – chiede un utente – Non la avevo mai vista prima, se no, sicuramente me ne sarei ricordato. Buona giornata, meravigliosa creatura ❤️ 🌹 ❤️”.