Francesco Totti, il ringraziamento più grande va a loro: le parole che nessuno si aspettava

Francesco Totti è un tra i campioni più amati del calcio italiano. La sua fama gli ha permesso di ricevere un omaggio che lo ha reso oggi un uomo orgoglioso.

La compagnia aerea ITA Airways ha pensato di omaggiare Totti con un aereo che porta il suo nome. Francesco dopo questo gesto emozionante, ha pubblicato un post di ringraziamento per tutti, soprattutto per i tifosi che non hanno mai smesso di credere in lui.

Dopo settimane di indiscrezioni e gossip sulla vita sentimentale tra Francesco Totti e Ilary, un post da parte del calciatore diverso da tutte le smentite o le conferme che il popolo aspettava. La compagnia aerea ha dedicato a Totti un Airbus presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci, un meraviglioso aereo azzurro con il nome del pupone sulla fiancata. Tra i campioni che hanno già ottenuto quest’omaggio, Francesco si aggiudica il settimo posto, un gesto importante che arricchisce di soddisfazione colui che negli ultimi tempi è stato nominato solo in situazioni inerenti al gossip e alla possibile separazione con la moglie.

Francesco Totti è il settimo campione azzurro a ricevere l’onore di avere un aereo che porta il suo nome

Dopo un omaggio come questo fatto a Gino Bartali , Paolo Rossi e Pietro Mennea, non poteva mancare Francesco Totti. Il campione che per anni ha fatto sognare i tifosi della Roma e non solo. Sui social è stato chiesto di scegliere tra i campioni italiani che hanno fatto la storia attraverso la loro carriera per poi decretare colui che meritava l’omaggio fatto dalla compagnia ITA Airways.

Il popolo ha scelto Francesco Totti e il calciatore non ha potuto fare a meno di pubblicare un post su Instagram per ringraziare tutti dell‘affetto ricevuto. Non sono mancati i tantissimi commenti che hanno continuato ad incitare il campione con complimenti e parole d’amore. C’è chi nonostante il tempo passi, reputa Totti l’unico e solo capitano della Roma. Tutto questo calore, ha fatto sì che fosse proprio lui a ricevere un omaggio così importante. Da oggi ci sarà un aereo che porterà sulla fiancata il nome “Francesco Totti”.