Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada annunciano una nuova nascita, sui social spuntano le prime foto del lieto evento: tutti i dettagli

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono diventanti genitori per la terza volta. Ad annunciarlo è stata l’attrice attraverso un post sui social che ha fatto emozionare il web.

I due stanno insieme dal 2019 ed hanno formato una famiglia unica. Qualche tempo fa Ilaria Spada aveva dichiarato di non essere molto brava con i bambini, così riporta Io donna, ma a quanto pare si è dovuta ricredere dal momento che ne ha messi al mondo tre.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, fiocco azzurro per la famiglia

Anche l’ultimo arrivato è un maschietto ed è nato il 28 febbraio presso la clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia. Non conosciamo il nome del neonato ma da quanto ha riportato qualcuno dall’ospedale, sia la mamma che il bambino stanno bene.

“Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti avvenuti da noi”. Hanno affermato gli operatori sanitari che hanno seguito la gravidanza e il parto dell’attrice.

Ilaria Spada ha annunciato la notizia attraverso un post su Instagram dove ha mostrato la copertina del giornale F in cui appare con il pancione, più sensuale che mai.

“Condivido con voi un po’ di novità di lavoro….e non solo….come è deducibile dall’immagine in copertina…un indizio: quel gonfiore non è colite. Tanta gioia!”. Si legge sotto al post.

Qualche giorno fa, invece, ha pubblicato una Instagram stories insieme agli operatori sanitari che l’hanno seguita in questi mesi. “Tra volte mamma, insieme a voi…undici anni di emozioni”. Ha poi aggiunto.

Nessuna dichiarazione da parte dell’attore che non possiede neanche un profilo social dove condividere con i fan alcuni momenti della sua vita. Kim Rossi Stuart ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo riguardo alla sua vita privata ed è per questo che non conosciamo nessun altro particolare sul piccolo arrivato.

Sui social non sono mancati messaggi di auguri da parte dei fan che hanno supportato e sostenuto la coppia fin dall’inizio, sono ancora tanti i progetti da realizzare.