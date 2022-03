“È disperata” Ilary Blasi: l’inaspettato e la frase che nessuno avrebbe mai voluto sentire – FOTO

La conduttrice sui social si è mostrata in una veste del tutto inedita, pianti e lacrime che hanno rattristito tutta la sua fanpage. Cos’è successo?

In queste settimane la presunta rottura con l’ex capitano della Roma è su tutte le prime pagine dei giornali di gossip nazionale. Nessuno avrebbe mai pensato che ci potesse essere aria di crisi nel matrimonio all’apparenza idilliaco di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Eppure questa è la dimostrazione che anche le migliori coppie possono avere dei momenti di crisi coniugale risanabili solo con tanta buona volontà e spirito di sacrificio.

Eppure ieri per l’ennesima volta c’è stato un nuovo segnale di disperazione da parte della conduttrice che sui social ha mostrato lacrime e tristezza che hanno lasciato sgomenti molti fan che la seguono. Cos’è successo? C’entra ancora Totti?

Ilary Blasi sconvolta, è successo ancora. Notte terribile in casa Blasi

Pianti e lacrime sì ma non da parte di Ilary per fortuna. Quella che è stata male è la figlioletta della sorella minore Melory che da pochi mesi è diventata mamma di Jolie. La neonata due sere fa ha vomitato e preoccupato tutta la famiglia, così la mattina seguente anche Ilary è accorsa in soccorso per aiutare in caso ci fosse bisogno di portarla dal medico oppure accudirla.

La story pubblicata su Instagram ieri dalla showgirl mostra infatti la piccolina mentre piange perché non vuole mangiare la polpa di mele che la mamma le ha preparato e che neppure la cuginetta Isabel di 6 anni è riuscita a farle assaggiare.

“È disperata” si legge nella story, troppo bruciore al pancino per provare a toccare cibo. Melory, attivissima sui social in quanto digital creator, ha spiegato che non c’è nulla da temere e che presto si riprenderà e starà bene.

L’amore di zia si è però fatto sentire immediatamente, nessun indugio a correre dalla sorella per sostenerla nel bisogno.

Ricordiamo che Ilary ha anche un’altra sorella maggiore, Silvia, anche lei mamma di due bambine, Stella e Nicole. Dunque una bella famiglia allargata dove amore e comprensione non mancano mai. Speriamo che questa bella armonia possa presto tornare anche in casa Totti, sono in molti a sperarlo ardentemente.