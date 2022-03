Michelle Hunziker, Trussardi e Ramazzotti, accade l’inaspettato: indiscrezione clamorosa

Michelle Hunziker continua a catalizzare in merito alla fine con Trussardi. In merito alla questione emerge un’indiscrezione su Ramazzotti.

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti. Tre nomi al centro dei rumors nelle ultime settimane, capaci di riempire intere pagine di gossip dall’inizio del 2022. A gennaio la showgirl svizzera e l’imprenditore hanno annunciato la separazione definitiva con una nota ufficiale, dopo dieci anni di storia.

Un notizia che ha gettato fin da subito i fan nel dispiacere e accesso indiscrezioni costanti. Tra supposizione sui motivi di questo addio, tra ipotesi di incomprensione e silenzi, sembra che questo allontanamento sia stato molto sofferto, nonostante unica via a seguito dei rapporti tra i due sempre più complessi.

Se si erano ripromessi di rimanere in buoni rapporti, con il passare dei giorni non è stato così. A mettere il dito nella piaga la presenza di Eros: salito sul palco del format guidato dalla 45, “Michelle Impossibile”, il bacio con l’ex compagno ha fatto battere i cuori del pubblico.

Michelle Hunziker: rivelazioni sull’addio a Tomaso e colpo di scena su Ramazzotti

Una nuova indiscrezione su Michele e Tommaso ha stupito: secondo i rumors la fine del loro amore risalirebbe non a inizio 2022, ma bensì dall‘anno prima. Tra le incomprensione la figura di Eros avrebbe destato conflitti.

In particolare l’imprenditore non avrebbe mai visto di buon occhio la figura del cantante, ex compagno della moglie. A farli saltare il tappo sembra essere una sua rivelazione nell’ambito del format di Pio e Amedeo “Felicissima Serata”. I due comici avrebbe chiesto al padre di Aurora come mai la showgirl svizzera rida sempre e lui avrebbe risposo di non saperlo e di come quando si trovavano a letto fosse seria.

Parole riguardanti la loro sfera privata che avrebbero toccato Trussardi: dopo l’addio alla compagna avrebbe sottolineato come il cantante dovrebbe stare al suo posto.

Intanto l’imprenditore sembra aver tolto il segui sui social all’ex, e a sua figlia Aurora, a dimostrazione del gelo sorto tra i due. Michele invece si sta rilassando in un viaggio esotico per ricaricare le batterie dopo il periodo turbolento, tra colpi di scena e l’impegno sul set del suo format che ha ottenuto un grande successo.