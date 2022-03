Un Posto al Sole chiuderà? Andiamo con calma: nelle ultime ore, sui social è spuntato un annuncio che ha spaventato i fans della soap opera napoletana

Un Posto al Sole è una delle soap opera napoletana più amata della televisione italiana. Va in onda, ogni sera su Rai Tre, dal lontano 1996 e con i suoi protagonisti fa sognare tutta Italia oramai da diverso tempo. Non tutti sanno, però, che UPAS è ispirata ad un prodotto straniero. Stiamo parlando di Neighours, la soap opera australiana che è cominciata circa 37 anni fa.

Dopo ben 37 anni, Neighbours chiuderà. La soap australiana ha debuttato nel lontano 1985 e da allora ha fatto sognare i telespettatori australiani. Negli ultimi tempi, però, è successo qualcosa che ha spiazzato tutti: a giugno termineranno le riprese della soap e non avrà una nuova stagione. Infatti, si sta avvicinando ufficialmente alla chiusura dopo tutti questi anni.

Un Posto al Sole: la soap da cui è ispirata chiude per sempre

A determinare la chiusura sono stati alcuni problemi finanziari, dovuti al fatto che uno dei maggiori committenti della soap, ha deciso di dirottare l’investimento su nuove produzioni molto più originali e più fresche. Dunque, la produzione non può continuare.

Sul profilo ufficiale di Twitter, è comparso questo messaggio che ha reso tutto ufficiale “Siamo così dispiaciuti di dire che dopo quasi 37 anni e quasi 9.000 episodi trasmessi, dobbiamo confermare che Neighbors cesserà la produzione a giugno A causa dell’uscita di scena del nostro principale partner tv nel Regno Unito e nonostante la determinata ricerca di altri finanziatori non possiamo far altro che fermare la soap”.

I fans italiani adesso stanno cominciando a temere che, la stessa sorte, potrebbe capitare anche ad Un Posto al Sole. Ora che la soap che ha ispirato la nostra è vicina alla chiusura, ci chiediamo se continuerà ad andare in onda. Dal momento però che UPAS si trova nel bel pieno di molteplici cambiamenti per il cast, non sembra arrivare all’orizzonte una notizia del genere. Non ci resta che sperare che non accada niente del genere.