Hai voglia di guardare un film con una trama nuova? Il Filo Invisibile è disponibile su Netflix e offre la possibilità di osservare la vita quotidiana di una famiglia composta da due papà.

La storia racconta di un adolescente di nome Leone, interpretato da Francesco Gheghi che vive in una famiglia composta da papà Simone e papà Paolo, ovvero Francesco Scianna e Filippo Timi. Insieme affrontano la quotidianità e gli ostacoli che questa inevitabilmente comporta.

Con la regia di Marco Simon Puccioni, Il Filo Invisibile porta sullo schermo la storia di Leone, un giovane di 16 anni che vive in una famiglia composta da due papà. La mamma biologica si chiama Tilly e vive in California, il posto che permesso ai suoi attuali genitori di poter diventare i papà ufficiali di Leone. La vita del ragazzo è costellata da molti pregiudizi che sia lui che Simone e Paolo, ovvero i suoi genitori, vivono costantemente. Nello sviluppo del film, Leone incontra il suo primo amore e da quel momento tutto cambia non solo nella sua vita sentimentale ma anche tra le mura di casa, in quanto la serenità e l’amore che hanno sempre fatto da scudo a tutti i pregiudizi, vengono improvvisamente messi in discussione.

Leone è la voce che narra tutta la storia del film, un adolescente alle prese con i problemi legati alla sua età e ad un certo punto quelli invece legati alla sua famiglia che non è più calma come un tempo.

Da quel momento, il protagonista inizia a porsi molti interrogativi sulla sua vita e su quello che lo circonda, prendendo in considerazione il famoso “filo invisibile” che lo lega alla sua famiglia, ai suoi affetti e alla sua madre biologica. Tutte persone che lo adorano, mettendolo al centro della propria attenzione, soprattutto Simone e Paolo i due genitori che hanno tanto lottato per averlo nella loro vita. Il Filo Invisibile è un viaggio profondo nella vita di un adolescente, un film nel quale molti ragazzi potranno riconoscersi, considerando quello che conta davvero nella vita: l’amore che lega un figlio ai propri genitori.