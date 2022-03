La lasagna è un piatto tutto italiano, il gustoso ripieno, la consistenza, i sapori che si mescolano e creano un’assoluta armonia. Tutti sono pazzi per la lasagna. L’hai mai cucinata nella friggitrice ad aria? Oggi ti diciamo come fare, cominciamo!

Nessun trucco o procedimenti strani, cucinare la lasagna nella friggitrice ad aria è un gioco da ragazzi. Questo elettrodomestico sta spopolando nell’ultimo periodo, abbiamo scoperto che nel capiente cestello ci si può cucinare di tutto, dalla carne al pesce, dalle verdure ai dolci.

Oggi abbiamo pensato di darti qualche dritta su come cucinare un must tutto italiano. Un piatto squisito e ricco di sapori, la lasagna. Attenzione però, stiamo parlando della vera lasagna, piena di ragù, besciamella, formaggio e chi più ne ha più ne metta. Scopriamo dunque il procedimento giusto per gustare una succosa lasagna cucinata nella friggitrice ad aria.

Lasagna morbida, gustosa e ricca di sapore. Mai mangiata così buona

Abbiamo scoperto la friggitrice ad aria come una vera rivoluzione in cucina, oggi vi proponiamo la lasagna, ecco cosa vi occorre.

Ingredienti per 2 persone:

250 gr di lasagne all’uovo – 150 gr di carne di vitello trita – 150 gr di carne di maiale trita – 350 ml di passata di pomodoro – 1 cipolla – 1 costa di sedano – 1 carota – 1/2 bicchiere di vino rosso – besciamella pronta q.b – parmigiano reggiano q.b. – 250 gr di fiordilatte – olio extravergine di oliva q.b. – pepe q.b.

Procedimento:

Partiamo dalla sfoglia, se avete acquistato quella fresca non dovrà essere sbollentata, mentre se avete acquistato la sfoglia secca, dovrà essere sbollentata qualche minuto in acqua bollente con sale ed un po’ di olio di oliva. Successivamente stendetele su una tovaglia evitando di farle attaccare.

Fate un trito di sedano, carota e cipolla, fate soffriggere con l’olio d’oliva ed aggiungete la carne, fate cuocere qualche minuto e sfumate a fiamma viva con il vino rosso. Lasciate evaporare, aggiungete la passata, sale q.b. ed un goccio di acqua, fate cuocere.

Tagliate a pezzettini il fiordilatte e lasciate sgocciolare l’acqua. Quando il sugo sarà pronto prendete una teglia che entri nel cestello della vostra friggitrice, assemblate la lasagna.

Strato di sugo, strato di sfoglia, mozzarella, besciamella, pepe, parmigiano ed altro sugo. Continuate fino a conclusione. Cuocere per 20/30 minuti a 180°.