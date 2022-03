Totti da solo con suo figlio Cristian: il dettaglio non sfugge ai fans

La vicenda relativa alla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi tiene banco ormai da tempo e anche stavolta qualcosa non è passato inosservato…

L’ex capitano della Roma in questi giorni è tornato a far parlare di sé e non per ricordare le sue gesta calcistiche né tantomeno per il ruolo da scout talent che ricopre con la sua società, piuttosto per il matrimonio che sembra essere giunto al capolinea con la conduttrice Ilary Blasi.

La bellissima soubrette ha conosciuto il calciatore vent’anni fa, i due si sono sposati nel 2005 e hanno dato alla luce tre figli: Cristian, Chanel e Isabel, rispettivamente di 17, 15 e 6 anni.

Nelle ultime settimane si è vociferato di una crisi tra Francesco e Ilary che avrebbe compromesso il loro matrimonio: si è parlato di tradimenti da parte, prima della conduttrice e poi di Totti, tanto che quest’ultimo si è addirittura innamorato di un’altra donna e ha iniziato una relazione con lei.

Si tratta di Noemi Bocchi, 33enne, laureata in Economia e commercio e designer floreale, ha due figli ed è stata sposata con il presidente di una società calcistica del Lazio.

Totti da solo con Cristian: manca il resto della famiglia

Nonostante le smentite da parte dei diretti interessati, i giornali e i fans dubitano che non ci sia niente di vero in tutto quello che è stato raccontato in questi giorni e proprio per questo motivo la coppia continua a essere sotto la lente d’ingrandimento.

Oggi, in occasione di Roma-Atalanta, Francesco Totti era presente allo stadio Olimpico di Roma per assistere alla gara della sua squadra del cuore e si trovava in compagni del suo primogenito, Cristian.

I più attenti hanno notato che accanto a loro non c’era tutto il resto della famiglia, ma fin qui nulla di strano dato che spesso Totti va allo stadio solamente in compagnia del suo unico figlio maschio al quale ha tramandato la passione per il calcio.

Di recente era stata notata la presenza della presunta nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi, in tribuna, proprio a due passi dall’ex capitano della Roma che assisteva alla gara casalinga dei giallorossi a poche sedute di distanza probabilmente per non fa insospettire le malelingue quando, però, ancora il suo nome non era uscito allo scoperto.

Stavolta la 33enne romana non era presente allo Stadio e insieme a Totti c’era solamente suo figlio e il suo amico Daniele De Rossi.