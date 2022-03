Negoziatore ucraino ucciso con un colpo alla testa a Kiev: “Era una spia russa”

La vittima, Denis Kireyev, faceva parte della squadra negoziale ucraina: è stato freddato con l’accusa di alto tradimento.

Agghiacciante notizia da Kiev, dove un negoziatore è stato freddato con l’accusa di alto tradimento. L’informazione è stata riportata dai media locali, in particolare dal notiziario della capitale ucraina Ukranska Pravda. Stando a quanto si apprende dalla fonte ufficiale, la vittima, che faceva parte della squadra negoziale ucraina, è stata uccisa con un colpo alla testa da alcuni membri della Служба безпеки України (SBU), agenti dei servizi segreti del paese. Sempre la stessa fonte dichiara l’esistenza di forti testimonianze che incriminerebbero Denis Kireyev come una spia russa.

Tuttavia, la notizia non ha ancora ricevuto la conferma ufficiale. Di certo è che l’ex banchiere Denis Kireyev è morto: da chi sia stato assassinato non ci è dato sapere; l’omicidio è un giallo. In serata, il tweet dell’esercito ucraino ribalta l’ipotesi prevalente; il mistero si infittisce.

Chi era Denis Kireyev: l’uomo freddato dagli 007 ucraini

Gli 007 ucraini hanno freddato con un colpo alla testa un membro della squadra negoziale ucraina. Questo è quanto si legge dai media locali, le cui fonti riferiscono che la vittima è stata uccisa durante un tentativo di arresto. Nonostante l’informazione non sia stata ancora confermata attraverso dichiarazioni ufficiali, la notizia trova risonanza nella fonte dell’agenzia di Stato ucraina Unian, che precisa il nome dell’incriminato di spionaggio.

Questi è Denis Kireyev, ucciso perché considerato una spia russa. Stando a quanto si legge dai media ucraini, la vittima, un banchiere molto conosciuto grazie alla sua maturata esperienza nel settore, aveva partecipato al primo round di colloqui, ma è stato bollato come un inviato da Mosca addetto allo spionaggio per raccogliere clandestinamente informazioni segrete di carattere militare, politico ed economico dell’Ucraina. Dal 2006 al 2008, Kireyev esercitava il ruolo di vicedirettore generale presso SCM Finance, oltre a essere membro del Consiglio di Sorveglianza di Ukreximbank fino al 2012. Operò anche per l’impresa GROUP SLAV AG Klyuyev. Dal 2010 al 2014 è divenuto Primo Vice Presidente del Consiglio di Oschadbank.

La morte di Denys Kireev resta un vero mistero, così come la sua reale figura. Se per tutta la giornata di questo sabato, 5 marzo, i notiziari locali hanno giustificato l’assassinio perché la vittima era membro di un gruppo di spionaggio russo; in serata, il tweet dell’esercito di Kiev ribalta la tesi: l’ex banchiere era in realtà una spia ucraina caduta mentre era impegnata a difendere la patria.