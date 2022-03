Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon, nella coppia c’è aria di crisi: tutta la verità…

Ilaria D’Amico e Buffon non stanno vivendo un momento facile per la loro incredibile storia d’amore: vediamo insieme i motivi della crisi…

La splendida conduttrice televisiva, giornalista e attivista italiana e il famosissimo calciatore, nonché capitano della squadra del Parma, vivono insieme ormai da tanto tempo, con un figlio in comune, chiamato Leopoldo Mattia.

In passato la D’Amico era legata al noto imprenditore Rocco Attisani; mentre Buffon era legato alla modella ceca Alena Seredova: ancora oggi i due mantengono buoni rapporti con i loro rispettivi ex.

Ilaria e Gianluigi si conobbero in trasmissione: fu come un colpo di fulmine, un’esplosione di sguardi e sorrisi…

Quando vennero scoperti dai paparazzi, fu un boccone amaro per i rispettivi compagni: in tutta Italia non si parlava d’altro!

Quando confessarono tutta la verità alle loro famiglie, iniziarono a vivere felici la loro storia d’amore, che ormai dura da circa dieci anni: una relazione di cui non si sa molto, a causa della loro riservatezza.

Al momento sembrerebbe che i due stiano vivendo un momento di crisi dovuto a delle importanti decisioni tenute in sospeso: vediamo di cosa si tratta…

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon, il motivo del loro allontanamento: tutto ciò che c’è da sapere…

Tempo fa i due innamorati hanno dovuto affrontare un periodo di allontanamento: la colpa è stata data agli eccessivi impegni di lavoro, ma secondo delle indiscrezioni ci sarebbe anche altro…

A detta di un amico comune, Ilaria vorrebbe coronare il loro amore così forte e travolgente, ma la proposta sembrerebbe non essere mai arrivata.

Delusa e triste, avrebbe proposto al compagno una pausa di riflessione, nella speranza che servisse a ricevere una notizia positiva, per quanto concerne le loro nozze.

Il talentuoso portiere, però, ha preferito prendersi del tempo, poiché momentaneamente troppo concentrato sul suo lavoro: per Gianluigi Buffon il pallone è in cima alla sua lista!

La meravigliosa quarantottenne sta ancora sperando che il suo sogno si realizzi e che un giorno arrivi la tanto attesa proposta di matrimonio…