Veronica Gentili, le parole contro LUI e l’accusa pesante sul web: “Mi sembra un paragone un po’ azzardato”

Veronica Gentili. La celebre giornalista televisiva ha rilasciato su Twitter una dichiarazione pesante nei confronti di Putin. Una grande fetta di pubblico non ha gradito il messaggio

Nata a Roma il 9 luglio 1982 sotto il segno del Cancro, Veronica Gentili è una giornalista attivissima nelle reti Mediaset. Conduce con grande successo il programma “Controcorrente” in onda su Rete Quattro, affrontando tematiche di primo piano che spaziano dalla politica all’attualità.

Nella passata stagione televisiva l’abbiamo vista tenere le redini anche del rotocalco “Buoni o cattivi” su Italia 1 e dal 2018 al 2021 è stata uno dei volti di spicco di “Stasera Italia”. Tuttavia, la professionista ha iniziato la sua carriera in ben altre vesti. Ha debuttato, infatti in qualità di attrice in un film rinomato dal titolo “Come te nessuno mai” del celebre regista Gabriele Muccino. La recitazione l’ha portata inoltre a calcare le scene di alcuni dei teatri più prestigiosi del territorio nazionale, preferendo poi la via del giornalismo.

Veronica Gentili: le sue parole su Putin hanno scatenato il putiferio sul web

L’attenzione mediatica attualmente è rivolta ad est e al conflitto tra Ucraina e Russia. La precaria situazione in corso e gli scontri bellici fanno temere che i pochi equilibri ancora in atto possano vacillare in breve tempo, dando avvio al riproporsi di una storia tristemente già vissuta.

L’opinione di Veronica Gentili sul presidente russo Vladimir Putin è chiarissima. Non ne fa mistero su un post che ha rilascito su Twitter (poi riproposto anche su Instagram) che ha scatenato polemica. Queste le sue parole: “Putin non vuole solo vincere, vuole avere ragione. Vuole che l’Ucraina riconosca di essersi sbagliata e di essere un unico popolo con la Russia. Come gli uomini che picchiano e violentano le donne e dicono che è una storia d’amore”.

Il paragone ardito tra il conflitto russo-ucraino e gli episodi di violenza di genere non sono stati graditi da una buona fetta del pubblico della Gentili. “Mischiate il politicamente corretto con un presunto sessismo praticamente ovunque… quest’analisi è di una superficialità estrema e di un semplicismo imbarazzante”, “Sempre gli uomini in mezzo, siete ossesionate”, “Mi sembra un paragone un po’ azzardato”.