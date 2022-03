Arisa, le FOTO senza veli sui social portano l’amore: trovata in un VIDEO con lui

Arisa manda in ebollizione il web, la domenica mattina è un delirio per gli italiani che non possono fare a meno di godere delle bellezze che la cantante spiattella ai quattro venti.

L’artista fa morire letteralmente tutti i fan, quello che attrae di lei non è solo la sua voce particolare e calda ma nell’ultimo periodo la sua prorompente fisicità. In pochissimi mesi la cantante si è fatta portavoce di un mood che sta spopolando ovunque: “Siamo belle così come siamo, perfette così come siamo, uniche così come siamo”.

In più di un’occasione Arisa si è mostrata con pochi veli, le trasparenze evidenti hanno mostrato un corpo da urlo che pian piano è diventato il frutto proibito per milioni di follower di Instagram; ma Arisa non è solo un corpo. La cantante nella vita ha percorso moltissima strada, la gavetta non è mancata per diventare l’artista qualificata e stimata che apprezziamo oggi nel panorama musicale.

Tutti ricordiamo il suo esordio al Festival di Sanremo, quando con un caschetto nero, occhialoni neri ed un vestito altrettanto nero, si esibiva con il brano “Sincerità”, diventato un tormentone in brevissimo tempo.

Tutto quello che la cantante ha fatto sotto e fuori dai riflettori ha incuriosito parecchio milioni di italiani, oggi sono tutti proiettati all’amore con Vito Coppola ed è inutile nascondere piccanti novità che aleggiano nell’aria. Scopriamo di cosa si tratta.

Arisa e Vito fanno impazzire tutti, nel VIDEO tanta passione

I fan sono letteralmente impazziti, la coppia Arisa e Vito Coppola piace e convince, dopo l’esibizione allo show televisivo in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, “Cantante Mascherato”, non si parla altro se non di loro.

Dopo “Ballando con le Stelle”, il tormentone di loro due insieme si è insidiato tra i magazine di gossip e difficilmente lascerà spazio ad altro. Da quando hanno vinto lo show dance, sempre targato Rai 1 con Milly Carlucci al timone sembrava tutto finito ma non è così.

Arisa (39 anni) e Vito (29 anni) avevano smentito i rumors su una possibile relazione, in realtà a gennaio fu proprio la cantante a dire che non fosse scattata la scintilla, ma sarà vero?

Ieri sera si sono esibiti sulle note di Cuore, un brano di Arisa, inutile dire che la loro passione era palpabile, su Twitter in milioni hanno commentato la scena: “Ditemi che sono fidanzati, emanano una luce bellissima“, “Chiedetemi cos’è l’amore e io vi parlerò di loro”.

Ma dov’è la realtà e dov’è la finzione? Per ora non ci è dato sapere, quello che però è evidente è la grande intesa fisica tra i due. Sul web spopolano foto insieme di un videoclip davvero focoso. Arisa e Vito interpretano proprio la canzone Cuore, che sia la loro canzone? Chi vivrà, vedrà.

IL VIDEO DI ARISA E VITO COPPOLA