Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita precipitando in un dirupo mentre lavorava insieme al padre nei boschi di Predazzo, in provincia di Trento. Inutili i soccorsi

È precipitato in un dirupo mentre lavorava. Ha perso così la vita un ragazzo di 22 anni nella mattinata di ieri a Predazzo, in provincia di Trento. Il giovane, insieme al padre, stava effettuando delle operazioni per l’allestimento di una teleferica, ma per cause ancora da determinare, è caduto nel vuoto.

Il genitore, che si trovava a valle, non riuscendo più a mettersi in contatto con il figlio, è andato a controllare cosa fosse successo scoprendo il cadavere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al loro arrivo per il 22enne non c’era più nulla da fare. Il drammatico episodio ora è al vaglio dei carabinieri.

Trento, precipita in un dirupo mentre lavora con il padre: morto ragazzo di 22 anni

Sconvolta l’intera comunità di Predazzo, in provincia di Trento, dove ieri mattina, sabato 5 marzo, un ragazzo ha perso la vita. Si tratta di Walter Guadagnini, di soli 22 anni.

Il giovane, scrivono i colleghi de Il Dolomiti, stava lavorando insieme al padre nell’allestimento di una teleferica in un bosco non lontano dal centro abitato. Il genitore si trovava più a valle ed i due comunicavano attraverso una radiolina. Improvvisamente, Walter non ha più risposto alle chiamate del padre che ha, dunque, deciso di raggiungerlo facendo la tragica scoperta: il giovane era finito in un dirupo.

Tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze. Sul posto, dopo la segnalazione, i vigili del fuoco, il personale sanitario a bordo di un elicottero e gli uomini del Soccorso Alpino. Le squadre di soccorso, una volta raggiunto il punto in cui era finito il 22enne, non hanno potuto fare altro che appurarne la morte.

Intervenuti, come da prassi, i carabinieri che ora si stanno occupando delle indagini per determinare le cause che hanno fatto precipitare la vittima nel dirupo.

La tragica notizia, subito diffusasi, ha gettato nello sconforto l’intera Predazzo. Numerosi i messaggi di cordoglio susseguitisi nelle scorse ore per i familiari di Walter.