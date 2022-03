Andrea Delogu torna a sorridere, dopo Montanari arriva una nuova fiamma: “Ha 23 anni, allora?”

La conduttrice dopo tanta sofferenza si è lasciata andare ad una confidenza personale in cui ha rivelato come sta oggi dopo mesi dalla rottura con il compagno.

Il salotto di “Verissimo” è un posto accogliente dove da sempre le persone invitate a parlare si rifugiano per svelare i loro segreti più nascosti, magari anche quelli più intimi e fragili.

Forse merito della carica emotiva ed empatica di Silvia Toffanin che mette a proprio agio con sorrisi complici, ha deciso di parlare e confessarsi anche Andrea Delogu, attrice e speaker radiofonica. Lei recentemente è venuta alla cronaca per via della separazione dall’attore Montanari, da sempre sex symbol italiano invidiato anche all’estero.

“Siamo rimasti amici” – ha confessato Andrea, – “purtroppo l’amore si è trasformato (…) invece l’amore ha bisogno di essere curato e coccolato, invece ad un certo punto ci siamo trovati che eravamo amici“. Non paga di questa ammissione, la showgirl ha anche dichiarato di essere felice ora dopo aver trovato una nuova persona gentile che le sta a fianco. Scopriamo di chi si tratta.

Andrea Delogu, tutto vero: “Frequento un ragazzo più giovane…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Bruno (@luigi_lip)

Quando si dice che l’amore non ha età possiamo prendere ad esempio anche la storia di Andrea Delogu e la sua nuova fiamma che lei stessa ha presentato, Luigi Bruno.

La storia con Francesco Montanari è finita da oltre un anno e mezzo ma si è saputa appena 6 mesi fa. Tanta discrezione da parte di entrambi che non hanno voluto gettare carne al fuoco sulla loro vita lavorativa che in quel momento era in perfetta crescita esponenziale e non necessitava di chiacchiere inutile da parte della stampa.

Poi l’annuncio a bruciapelo di fronte a una Toffanin esterrefatta: “Adesso sto frequentando una persona sensibilmente più giovane di me, ha 23 anni e fa il modello. Uno che vuole conoscermi, non mi chiede di convivere o di fare una famiglia subito”.

Andrea sembra giustificarsi poi, spiega che ha 40 anni ma che la sua vita non è finita, “È giovane, ma sono in forma, ho ancora fiato. Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà. Io aspetto. Voglio concedere la leggerezza della conoscenza”.

Lei allontana l’idea di ‘crisi di mezza età’ come alcuni giornali hanno intitolato questa sua scelta privata, solo lei può decidere come sentirsi e questo è il momento per prendere una boccata d’ossigeno e andare avanti.