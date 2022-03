Giulia Stabile non ha più freni e sgancia una vera e propria bomba su Sangiovanni: “vedo dal suo sguardo che…”. Cosa ha inteso dire la ballerina?

A Maria De Filippi, Giulia Stabile deve larga parte del proprio incredibile e strameritato successo. La ballerina, vincitrice dell’edizione 2021 di “Amici”, ha continuato a militare nelle trasmissioni della moglie di Costanzo, dove ha trovato modo e spazio per esprimere il proprio potenziale.

Se la Stabile, da un lato, continua a prendere parte al talent show nelle vesti di professionista, dall’altro anche il suo ruolo di conduttrice a “Tú sí que vales” è stato ampliamente apprezzato.

Ma cosa ne pensa Sangiovanni dei numerosissimi impegni che vedono coinvolta la sua fidanzata? È stata proprio la ballerina, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Italia, a parlare del suo attuale rapporto con il cantante. Le dichiarazioni di Giulia sono davvero inaspettate.

Giulia Stabile non ha più freni su Sangiovanni: “vedo dal suo sguardo che…”

La vittoria conseguita ad “Amici” ha permesso a Giulia Stabile di raggiungere un successo a dir poco smisurato. La ballerina, oltre a lavorare nel talent show della De Filippi in qualità di professionista, si è anche lanciata in una carriera da conduttrice che le ha fatto guadagnare molti consensi.

I suoi molteplici impegni, senza ombra di dubbio, vanno necessariamente a ricadere sulla relazione con Sangiovanni. Eppure, come rivelato ai microfoni di Radio Italia, la Stabile non nutre alcun dubbio in merito al rapporto con il suo compagno, al quale è legata da circa un anno.

“Sangio resterà al mio fianco” – ha spiegato la giovanissima conduttrice durante l’intervista – “È più di una sensazione, è una certezza“. Nulla, stando alle parole della pupilla di Maria De Filippi, potrebbe mai scalfire questo bellissimo ed autentico legame.

“Lo vedo dal suo sguardo che è sincero“, ha poi aggiunto la Stabile, che non ha mai messo in discussione la veridicità dell’amore che il cantante nutre per lei. Nonostante i due, spesso, si trovino distanti per motivi di lavoro, il supporto che si donano l’un l’altra non viene mai meno.

“Auguro loro un futuro radioso“, ha commentato un fan attraverso Instagram, dopo aver letto l’intervista della Stabile. Tutti, a quanto sembra, fanno il tifo per questa splendida ed esplosiva coppia.