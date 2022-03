Il Paradiso delle Signore sta per accogliere numerosi colpi di scena: si tornerà a parlare della storia d’amore che ha appassionato tutti i telespettatori

Vittorio e Marta, per molto tempo, hanno fatto sognare i telespettatori italiani con la loro storia d’amore. Pensavano di poter stare insieme per sempre, infatti erano arrivati anche a coronare il loro sogno d’amore sposandosi, ma Il Paradiso delle Signore riserva sempre tantissime novità e colpi di scena ai telespettatori, e infatti la loro storia è terminata.

Erano felici e pensavano di poter restare insieme per sempre, ma quando Marta ha scoperto di essere sterile, è caduta nello sconforto più totale. Dopo un periodo di crisi, ha deciso di lasciare suo marito, di lasciare Milano e di trasferirsi in America. Per Vittorio è stato davvero un duro colpo rinunciare a sua moglie in questo modo, così, da un momento all’altro.

Il Paradiso delle Signore: Marta torna a Milano per Vittorio?

Per molto tempo, di Marta non se n’è più saputo niente. Vittorio si è gettato a capofitto nel lavoro per non pensare a quello che è accaduto e non è più riuscito ad innamorarsi dopo di lei.

Le anticipazioni, però, ci rivelano qualcosa di davvero incredibile: Marta potrebbe tornare a Milano dopo tutto questo tempo. Si vocifera che Marta, in America, abbia trovato una cura alla sua sterilità e alla fine è riuscita a guarire. Così Marta potrebbe ritornare a casa da Vittorio dandogli una bella notizia: ora può rimanere incinta e ha intenzione di cominciare subito a provare ad avere un figlio.

Il problema è che sono cambiate tante cose negli ultimi tempi e Vittorio, che l’ha amata alla follia, magari non è pronto a perdonarla dopo la sua fuga improvvisa che lo ha lasciato da solo e con il cuore spezzato. Per Vittorio è stato davvero un duro colpo rinunciare a sua moglie così da un momento all’altro e, vivere ogni giorno, senza sapere cosa le stesse succedendo. Soprattutto, senza sapere se dovesse restare fermo ad aspettarla oppure andare avanti con la sua vita.