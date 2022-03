Al ”Diego Armando Maradona” in scena l’ultimo posticipo della ventottesima giornata. Scontro al vertice tra Napoli e Milan. Le pagelle e il tabellino.

Chi vince vola in testa alla classifica in solitaria, in caso di pareggio al primo posto vanno Inter, Milan e Napoli a pari merito anche se i neroazzurri hanno una gara da recuperare contro il Bologna. Dunque, nè a Pioli e nè a Spalletti è concesso un errore per sperare ancora nello scudetto a dieci giornate dalla fine del campionato.

Le due compagini si affrontano per la 149esima volta: sono 44 i successi degli azzurri, 55 quelli dei rossoneri e 48 i pareggi. In casa del Napoli sono stati finora 28 i successi per i partenopei e 22 per il Milan.

Pioli incontra Spalletti contro il quale non è mai riuscito a vincere e proprio in occasione di questo match ritrova Ibrahimovic che parte dalla panchina.

La sfida nel primo tempo risulta abbastanza equilibrata, nella seconda frazione di gioco, invece, il Milan appare più lucido e propositivo e al 49′ arriva al gol.

Dopo un calcio di punizione, rimpallo al limite dell’area del Napoli: Calabria calcia col destro, Giroud smorza il tiro e devia il pallone in porta.

Il Milan così vola a 60 punti in testa alla classifica, l’Inter è al secondo posto momentaneamente con 58 lunghezze, segue il Napoli terzo a 57 punti.

Napoli-Milan: le pagelle e il tabellino

NAPOLI-MILAN: 0-1

Marcatori: 49′ Giroud (M) NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz (75′ Mertens), Lobotka (81′ Anguissa); Politano (67′ Ounas), Zielinski (81′ Lozano), Insigne (67′ Elmas); Osimhen. All. Spalletti A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Elmas, Anguissa, Mertens, Ounas, Petagna, Lozano. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (80′ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (67′ Krunic), Bennacer; Messias (80′ Saelemaekers), Kessie, Leao (88′ Ibrahimovic); Giroud (67′ Rebic). All. Pioli A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Castillejo, Saelemaekers, Krunic, Brahim Diaz, Ibrahimovic, Maldini. Ammoniti: Koulibaly, Rrahmani, Giroud, Osimhen, Theo Hernandez Arbitro: Daniele Orsato

Nella prossima gara il Napoli sarà ospite del Verona, domenica 13 marzo alle 15:00, mentre il Milan affronterà in casa l’Empoli, sabato 12 marzo alle 20:45.