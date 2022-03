Mara Venier condivide il dolore più grande assieme ad Alberto Matano: la diretta di “Domenica In” si è aperta in maniera tragica

Mara Venier ha aperto la puntata odierna di “Domenica In” con un vero e proprio peso nel cuore. La conduttrice, che nel corso dei passati appuntamenti trasmetteva le interviste ai volti dello spettacolo a partire dalle ore 14.00, nelle ultime due settimane è stata costretta ad un drammatico cambio di rotta.

“Comincio ad odiare questo tavolo, se sono qui vuol dire che dobbiamo parlare di cose che ci fanno male“, ha esordito la conduttrice, dando il benvenuto al proprio ospite Alberto Matano.

I due amici e colleghi, con parole cariche di strazio, hanno dovuto ripercorrere una situazione a dir poco drammatica. Negli occhi di entrambi la sofferenza era palpabile ed incontenibile.

Mara Venier, il dolore più grande condiviso con Alberto Matano: “è difficile, non ce la faccio più”

Durante il primo blocco di “Domenica In”, da due settimane a questa parte, Mara Venier è costretta ad affrontare un argomento che nessuno, al suo posto, potrebbe mai esser felice di affrontare: il conflitto tra Russia ed Ucraina. “Prima la pandemia, ora questa maledetta guerra“, ha esordito la conduttrice quest’oggi, per poi accomodarsi al tavolo degli ospiti assieme ad Alberto Matano.

Il giornalista, attivissimo nel racconto di queste drammatiche settimane, non ha potuto nascondere il proprio stato d’animo. Mara Venier, che gli ha chiesto se avrebbe mai potuto immaginare di documentare in tv degli avvenimenti a tal punto tragici, si è sentita replicare in totale franchezza.

“Sinceramente no” – ha risposto Matano, condividendo in tutto e per tutto la sofferenza manifestata da Mara – “Abbiamo raccontato molti momenti tragici, tra cui il terrorismo, ma mai avrei pensato a tutto questo“.

Una vera e propria confessione a cuore aperto, quella del giornalista, che è parso trovarsi nella medesima condizione di dolore e di difficoltà della collega. Come ammesso dal conduttore, su domanda della Venier, la fatica di parlare della guerra aumenterebbe “ogni giorno di più“.

Un dramma, quello del conflitto russo-ucraino, che il pubblico di Rai 1 ha avuto la possibilità di analizzare attraverso gli occhi di coloro che lo raccontano in prima persona. Mara e Alberto, nel farsi forza l’un l’altra, non hanno mancato di esternare il loro più grande desiderio: “speriamo che termini presto“.