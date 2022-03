Piero Barone ha cerato non poco scalpore, una foto in particolare ha destato non pochi sospetti. Senza di lei non ha più senso.

Il tenore italiano Piero Barone è il più grande del gruppo canoro “Il Volo”, recentemente ha lasciato i suoi fan senza parole, si è mostrato senza di lei e tutto è stato diverso. Piero nasce a Naro (Agrigento) nel 1993, fin da piccolo è stato appassionato di musica, a trasmettergli questo amore è stato suo nonno, colui che lo accompagnò alla sua prima lezione di canto.

Il cantante ha trovato fortuna grazie alla partecipazione in un talent show, tutti lo ricordiamo piccolissimo mentre si esibiva nel 2009 sul palco di “Ti lascio una canzone”, programma fortunato condotto dalla straordinaria Antonella Clerici. Fu proprio in quest’occasione che Piero incontrò quelli che sarebbero stati i suoi fratelli acquisiti, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Insieme hanno formato il trio canoro più famoso al mondo, “Il Volo”, che in poco tempo ha spopolato in tutto il mondo. In milioni hanno sognato e si sono innamorati sulle note delle loro canzoni, la vita dei tre giovani cantanti appassiona moltissimo i fan, specie le novità private.

Piero si mostra senza di lei e sul web è un vero delirio

L’artista è una persona estremamente riservata, è inoltre molto geloso della sua intimità che cerca di tenere quanto più possibile nascosta dagli occhi indiscreti del gossip. Alcune cose però è impossibile nasconderle e vengono a galla come dei pesciolini.

Abbiamo sognato con Piero quando era fidanzato con Valentina Allegri, la figlia del mister della Juventus, Massimiliano. Purtroppo l’amore è finito dopo un’intensa passione. La spiegazione che venne data era perché Piero aveva troppi impegni lavorativi, ma sono stati in pochi a credere a questa verità.

Nel 2020 il suo nome è stato abbinato a quello della show girl Elisabetta Gregoraci, voci poi smentite dalla stessa conduttrice. Al momento Piero dovrebbe essere single e sul web si mostra senza di lei, la sua adorata barba.

Il cambio look lo rende irriconoscibile, in milioni hanno commentato lo scatto alludendo anche ad un cambiamento in favore di una nuova donzella, ma sarà vero? Lo scopriremo tra non molto.