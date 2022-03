Cala il sipario allo Stadio Marassi, dove si è appena concluso il lunch match della 28^ giornata di Serie A Genoa-Empoli: le pagelle ed il tabellino dell’incontro.

Genoa ed Empoli si dividono la posta in palio pareggiando 0-0 nel lunch match del 28° turno di Serie A. Le occasioni più ghiotte per portarsi avanti sicuramente quelle per i padroni di casa nel primo tempo del match. Al 17’ ad avvicinarsi al vantaggio è Ostigard che svetta bene su un tiro dalla bandierina, ma Asllani ben posizionato salva tutto sulla linea. Nella ripresa, invece, ad un quarto d’ora dalla fine, ci prova il centrocampista dell’Empoli Bandinelli con una conclusione di potenza, ma Sirigu è attento e respinge con un poderoso intervento.

Serie A, Genoa-Empoli: il tabellino e le pagelle della gara a Marassi

Con il pareggio maturato oggi allo stadio Marassi, il Genoa rimane in zona retrocessione, al penultimo posto a quattro lunghezze di distacco dal Venezia che oggi affronterà il Sassuolo in casa. La squadra di Andreazzoli, invece, staziona ancora a metà classifica a quota 32 punti, gli stessi ottenuti dal Bologna che, però ha due gare in meno rispetto ai toscani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fiorentina-Juventus: Venuti rovina tutto. Clamoroso autogol al 91′ regala il successo ai bianconeri

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6,5; Hefti 6, Maksimovic 6, Ostigard 6,5; Vasquez 6,5, Sturaro 6, Badelj 6; Gudmundsson 6,5, Melegoni 5,5 (63′ Amiri 6), Portanova 6,5 (63′ Rovella 5,5); Yeboah 5,5 (56’ Destro 6). A disposizione: Semper, Marchetti, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Hernani, Galdames, Frendrup, Kallon. Allenatore: Alexander Blessin 6.

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Stojanovic 6, Romagnoli 6, Luperto 5,5, Parisi 6; Zurkowski 6 (73′ Tonelli 6), Asllani 6,5 (73′ Stulac 6), Benassi 5,5 (62′ Bandinelli 6); Bajrami 6 (62′ Henderson 6), Verre 5,5 (52’ La Mantia 5,5); Pinamonti 5. A disposizione: Ujkani, Furlan, Viti, Cacace, Fiamozzi, Cutrone, Di Francesco. Allenatore: Aurelio Andreazzoli 6.

Arbitro: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Reti: –

Ammoniti: 37’ Verre (E), 41’ Sturaro (G), 43’ Luperto (E) 45’+1 Yeboah (G), 49’ Portanova (G), 70′ Bandinelli (E), 86′ Rovella (G).

Espulsi: –

Note: 1′ e 5′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Asllani (E).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

I rossoblu torneranno in campo domenica prossima per affrontare l’Atalanta in trasferta nel posticipo delle 18 del 29° turno di Serie A. I toscani, invece, sabato alle 20:45 ospiteranno tra le mura amiche dello stadio Carlo Castellani il Milan di Pioli.