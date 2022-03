Agghiacciante scoperta in mattinata: cadavere di un ragazzo trovato nel fiume

Stamane, il cadavere di un ragazzo è stato recuperato dalle acque del fiume Tevere, nei pressi di Ponte Cavour a Roma. Indaga la polizia della Capitale.

Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 7 marzo, a Roma. Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Tevere nei pressi di Ponte Cavour che collega Piazza del Porto di Ripetta al Lungotevere dei Mellini.

Secondo le prime informazioni, come riferiscono alcune fonti locali, tra cui la redazione de Il Corriere della Città, a segnalare l’accaduto, intorno alle 8, sarebbe stato un passante che avrebbe notato il cadavere galleggiare in acque. In pochi minuti sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni per recuperare la salma.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia del commissariato Borgo e quelli della Scientifica che hanno provveduto a tutti gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine hanno contestualmente fatto scattare le indagini per identificare il corpo dell’uomo, che era sprovvisto dei documenti d’identità, e per determinare con esattezza le cause del decesso. Dai primi accertamenti, scrivono i colleghi della redazione de Il Corriere della Città, pare possa trattarsi di un ragazzo di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, circostanza ancora da confermare.

Al momento gli inquirenti che si stanno occupando delle indagini pare non escludano alcuna ipotesi sul caso. Sulla salma, nelle prossime ore, potrebbe essere disposta l’autopsia dall’autorità giudiziaria da cui potrebbero emergere maggiori dettagli.