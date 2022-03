Il Volo, Piero Barone lo fa da anni: la sua arma segreta prima di salire sul palco è solo una – FOTO

Il cantante del trio lirico ha finalmente rivelato qual è il suo segreto prima di esibirsi, lo fa da anni e gli è sempre andata bene.

Era il 2009 quando Roberto Cenci, direttore artistico di “Ti lascio una canzone”, decise di unire i tre giovanissimi ragazzi che si erano presentati singolarmente per partecipare al concorso canoro di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La pensata, all’inizio azzardata, è stata l’occasione per loro di arrivare fino in America firmando ancora ragazzini, il primo contratto italiano da 2 milioni di dollari in esclusiva con l’etichetta Geffen.

Oggi Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono super richiesti non solo a livello nazionale per la loro enorme potenzialità canora di unire attorno ai palchi di tutto il mondo giovanissimi e meno giovani.

In occasione di prepararsi a risalire sul palco, il tenore di Naro classe 1994 Piero Barone ha confessato ai fan sui social come si prepara mentalmente ogni volta che deve esibirsi. Un segreto di pulcinella presto rivelato che ha fatto sorridere moltissimi fan su Instagram.

Piero Barone ormai ci ha preso gusto, il suo segreto fa discutere

In programma prossimamente non solo un tour Il Volo Sings Morricone & More che è stato slittato a settembre prossimo, ma anche due mini concerti a Ferrara e Vicenza in occasione del “Ferrara Summer Festival” (29 giugno) e del “Vicenza in Festival” (3 settembre).

Pietro si sta portando avanti però, tra prove e remise en forme il tempo è breve quindi occorre un buon allenamento prima di tutto che parte, per lui, sempre dalla tavola.

Tavola? Ebbene sì. Piero si è mostrato in tutta la sua naturalezza su Instagram mentre seduto al tavolo si appresta a iniziare la sua super colazione energetica della domenica a base di pancakes con colata di miele d’acacia, banana tagliata e fette e salmone affumicato con uovo sodo e mesticanza di insalata leggermente condita con un filo d’olio evo.

Una colazione da campioni a cui lui non rinuncia mai, soprattutto ora che si trova a Beverly Hills nell’omonimo hotel sito nella Sunset Boulevard 9641 per un viaggio tra lavoro e relax senza però i colleghi che invece si trovano a Roma (Ginoble) e Bologna (Boschetto).

Un contributo fotografico quello di Piero che ha fatto barcollare moltissimi fan che lo seguono attivamente sui social e non pensavano che fosse un così gran mangione soprattutto la mattina. Ma come lui stesso ha spesso spiegato, partire con il piede giusto appena alzati permette di avere la giusta energia per affrontare la giornata in modo nettamente diverso.