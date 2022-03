Suor Cristina, “The Voice” con il velo, ma senza l’avete mai vista? È pazzesca

La sua partecipazione al talent canoro l’ha fatta conoscere agli italiani che si sono innamorati della sua voce e della sua tempra gentile e grintosa.

Il suo nome riecheggia prepotente nonostante abbia fatto perdere le sue tracce da diverso tempo. Suor Cristina infatti nel 2019 ha preso i voti perpetui rinnovando quelli di castità, obbedienza e povertà, vivendo una vita di preghiera nel convento delle suore Orsoline.

La giovane classe 1988 ha però avuto modo di trascorrere alcuni anni da vera pop star e avere quella rivalsa mediatica che tanto sognava nonostante i voti.

La partecipazione a “The Voice” nel 2014 ha suscitato polemiche immense nel mondo ecclesiale e non solo, che non vedeva di buon occhio una suora esibirsi in televisione tralasciando i suoi ruoli di sorella. La voce dolce e melodiosa di Cristina ha però incantato tutti, compreso J-Ax che l’ha voluta subito sul suo team e l’ha condotta fino alla finale dove è arrivata al cuore di tutti i telespettatori.

Suor Cristina però prima di diventare suora era una giovane ragazza allegra e spensierata, l’avete mai vista senza velo?

Suor Cristina, l’avete mai vista senza velo? Prima dei voti era completamente diversa

Ha inciso addirittura due album, ‘Sister Cristina’ nel 2014 e ‘Felice’ che è uscito invece nel 2018. Nel 2019 l’ultima partecipazione pubblica sul palco di “Ballando con le Stelle” e poi il silenzio anche se spesso il suo nome torna alla cronaca. Impossibile non ricordarne l’avventura oltre misura indescrivibile per la nostra società laica a volte però troppo poco abituata al cambiamento.

Fin da piccolina, la religiosa ha sempre adorato il mondo del canto tanto che nel 2007 ha interpretato il ruolo di suor Rosa ne ‘Il coraggio di amare’, e l’anno successivo si è diplomata presso l’accademia Star Rose in canto e recitazione.

Una vocazione, quella artistica, che non ha mai spento il suo bel sorriso luminoso, come vediamo nella foto che è spuntata sui social di lei giovanissima senza velo. Avete notato la stessa luce negli occhi? Capelli lunghi e fluenti che le cadono sul volto più tondeggiante ma con la stessa fisionomia che possiede oggi, solo forse più spensierata e con altri progetti di vita in testa.