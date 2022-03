“Amici”, chi sono gli allievi ammessi al serale. C’è il colpo di scena

Il serale di “Amici” è alle porte e dalle anticipazioni scopriamo il destino degli ultimi tre allievi rimasti in sospeso: ecco chi passerà alla fase finale

Nel corso delle ultime settimane sono state assegnate le maglie per il serale di Amici, dopo attente valutazioni sui percorsi e i talenti degli allievi della scuola. Nell’ultima puntata trasmessa domenica 6 marzo ne sono state consegnate altre sei, lasciando gli ultimi tre cantanti in sospeso.

Il pubblico, con il fiato sospeso, ha assistito al passaggio alla fase finale dei cantanti Luigi Strangis e LDA, mentre per la categoria ballo è toccato ad Alice Del Frate, Leonardo Lini, Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano essere riconfermati. Nonostante le polemiche nate tra i professori tutti i ballerini sono riusciti a ottenere un posto nel tanto agognato serale.

“Amici”, anticipazioni: il destino degli ultimi tre allievi. Chi passa al serale

Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 19 marzo prenderà il via il serale di Amici che vedrà gli allievi contendersi la vittoria finale. Proprio come accaduto lo scorso anno i cantanti e i ballerini saranno divisi in squadre, a capo delle quali troveremo una coppia di professori.

Oltre ai nomi già annunciati in puntata il pubblico deve ancora scoprire cosa ne sarà del percorso di Crytical, Calma e Gio Montana all’interno della scuola. Il destino dei tre cantanti sarà annunciato ufficialmente nel corso del pomeridiano di lunedì 7 marzo, ma le anticipazioni della registrazione avvenuta la scorsa settimana sono già in grado di rivelare cosa accadrà.

Il colpo di scena di questa edizione è dovuto all’ammissione al serale dell’intera classe, senza nessuna eliminazione. Anche ai tre allievi rimasti in sospeso sarà infatti consegnata la maglia che li permetterà di accedere alla fase finale. A dispetto di quanto annunciato inizialmente non saranno 14 ma bensì 18 i partecipanti al serale.

Un altro annuncio avvenuto nel corso della puntata domenicale riguarda il direttore artistico che avrà il compito di creare scenografie e coreografie di grande spettacolo. Per il secondo anno consecutivo Maria De Filippi ha affidato questo compito al coreografo e sceneggiatore francese Stéphane Jarny.

Nei prossimi giorni saranno comunicati anche i nomi di chi prenderà parte alla giuria. L’unico che appare quasi del tutto certo sembra essere quello di Stefano De Martino, che tornerebbe per la seconda volta a rivestire il ruolo di giudice.