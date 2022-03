Conflitto Russia-Ucraina: oggi terzo round di negoziati

Oggi, le delegazioni di Russia e Ucraina potrebbero sedersi nuovamente al tavolo per un terzo round di negoziati, dopo i primi due tentativi dei giorni scorsi.

Dodicesimo giorno di conflitto in Ucraina, dove proseguono i bombardamenti e gli attacchi da parte dell’esercito russo. Sale inesorabilmente il numero delle vittime, purtroppo anche tra i civili che non sono riusciti a lasciare il Paese.

Proprio per permettere l’evacuazione dei civili, oggi l’esercito del Cremlino ha annunciato il cessate il fuoco in alcune aree con l’apertura di corridoi umanitari. Inoltre, in giornata sono è in programma il terzo round di negoziati tra le due delegazioni per trovare un accordo. Non si conoscono ancora, però, luogo ed orario.

Conflitto Russia-Ucraina, arrivano conferme sul terzo round di negoziati in programma oggi

Arrivano alcune conferme sul nuovo incontro tra le delegazioni di Russia e Ucraina che dovranno sedersi al tavolo e discutere un accordo per mettere fine al conflitto, ormai giunto al dodicesimo giorno. Già nel weekend era trapelata la notizia su un possibile terzo round in programma oggi, lunedì 7 marzo, notizia confermata nelle scorse ore dall’agenzia di stampa russa Interfax. Anche David Arakhamia, deputato del Parlamento dell’Ucraina e membro della delegazione ucraina, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, ha annunciato il terzo round di colloqui.

Ad ora non si conoscono l’orario e la sede dell’incontro tra i rappresentati, ma si ipotizza che possa svolgersi in giornata nuovamente in Bielorussia, dove si sono tenuti i primi due round, durante i quali non si è arrivato ad vero e proprio un accordo per chiudere il conflitto.

Nel frattempo si stringe la morsa attorno a Kiev. Secondo quanto reso noto dall’esercito ucraino, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, l’esercito russo starebbe ammassando risorse per prendere d’assalto la Capitale nei prossimi giorni. Le truppe del Cremlino starebbero avanzando verso Kiev con carri armati e unità di fanteria motorizzata.

Una situazione che desta timore soprattutto per i civili presenti sul territorio ucraino. In merito Mosca ha annunciato il cessate il fuoco nelle città di Kiev, Kharkiv, Sumy e Mariupol, decisione che permetterà l’evacuazione di civili attraverso i corridoi umanitari.