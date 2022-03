“Un Posto al Sole”, l’attore cambia carriera: nuovo addio nella soap opera

Un Posto al Sole sta per accogliere dei numerosi cambiamenti: ci saranno tanti ritorni prossimamente ma, purtroppo, anche qualche addio

C’è aria di cambiamenti in Un Posto al Sole. La soap opera napoletana che va in onda da quasi ventisei anni, sta vivendo un periodo di intensa transizione. Infatti, proprio in queste settimane, stiamo vedendo numerosi personaggi lasciare la soap opera e altri invece ritornare dopo anni. Scopriamo insieme chi sarà ad andare via e chi a tornare.

Qualche settimana fa, abbiamo visto un grande protagonista lasciare la soap: Vittorio Del Bue. Anche Michele, quando Silvia ha deciso di lasciarlo, ha ben pensato di andare via da Napoli per superare questo momento così terribile. A distanza di qualche mese, però, Michele sta per ritornare a casa dove sua moglie sta continuando la sua felice storia d’amore.

Un Posto al Sole: Patrizio Giordano saluta la soap opera napoletana?

Resta incerto, invece, il ruolo di Patrizio. In queste settimane, lo chef sta vivendo una profonda crisi. Dopo essersi lasciato con Clara, è tornato a tuffarsi nel lavoro, realizzando di aver accantonato un po’ la sua passione negli ultimi anni, accontentandosi di cucinare piatti mediocri senza più avere la possibilità di sperimentare. Proprio per questo, comincia a dubitare di voler restare al Vulcano.

L’attore che lo interpreta, proprio in questo periodo, ha conseguito la laurea in Lettere. Dunque, sono in molti a credere che questa crisi di Patrizio non sia un caso e che magari l’attore ha deciso di cambiare carriera e conseguire il lavoro per cui ha studiato.

Per il momento ci sono stati due grandi ritorni: Micaela e Manuela. Le due gemelle, sorelle di Serena, hanno deciso di piombare a Napoli per stravolgere un po’ di equilibri. In modo particolare per il piccolo Jimmy, che ha riscontrato la sua mamma dopo anni che non la vedeva. Micaela, infatti, sta seriamente valutando di portare suo figlio a Berlino con lei e la sorella. Riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate che andranno in onda dal lunedì al venerdì.