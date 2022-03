Nunzia De Girolamo porta scompiglio su Instagram. La sfilata in total black destabilizza. Bellezza e sensualità allo stato puro

Nunzia De Girolamo è tornata più carica e sensuale che mai. L’ex ministro è per il secondo anno consecutivo al timone di “Ciao Maschio”, il programma dedicato ai racconti dell’universo maschile che va in onda, in seconda serata al sabato sera, su Rai 1. Insieme a lei un duo super ed irriverente, le draq queen Karma B. I suoi fan non vedevano l’ora e adesso finalmente l’attesa è finita.

Nunzia sa come coinvolgere il suo pubblico con le storie ma anche con il suo fascino indiscusso e quella sensualità alla quale nessuno riesce a resistere. Mamma di Gea e moglie dell’ex ministro Francesco Boccia, la politica prestata alla televisione a notte fonda fa sognare. Tv e social esplodono di eros.

Nunzia De Girolamo: passerella da 10 e lode. Il VIDEO bomba

