Arisa, la lite pazzesca con il presentatore Rai: le parole da brividi

Arisa perde le staffe: la serata con il suo vicino non va affatto bene. Lo spoiler del dietro le quinte non mente. Ecco cosa è successo

Inarrestabile Arisa. Oltre che in musica, la cantante lucana si è rivelata un personaggio televisivo super. Dopo l’esperienza con “Amici” in veste di maestra di canto, Arisa ha scelto di cimentarsi con il ballo arrivando a “Ballando con le stelle” e battendo tutti. Oggi Milly Carlucci l’ha voluta anche al “Cantante mascherato”.

Maria De Filippi non si era sbagliata e ci aveva visto, come sempre, molto lungo. Tra ipotesi, esibizioni insieme alle maschere e battute con i suoi colleghi investigatori, la cantante non sbaglia un colpo conquistando e intrigando continuamente il pubblico di Rai 1. Nell’ultima puntata però c’è stato qualcosa che è andato storto. Arisa ha litigato con uno dei suoi colleghi e c’è chi ha documentato tutto.

Arisa, tensione alta in studio, poi la lite dietro le quinte

Serata faticosa per Arisa quella di venerdì al “Cantante mascherato”. La giurata, infatti, ha avuto a che dire con uno dei suoi colleghi senza nemmeno poi nasconderlo tanto davanti alle telecamere. Si tratta del suo compagno di banco Flavio Insinna.

I due si sono punzecchiati tutta la sera e c’è chi ha svelato anche il retroscena del dietro le quinte. Si tratta di Caterina Balivo che nelle sue Stories ha mostrato uno scatto nel quale si vedono proprio Arisa e Insinna che discutono nel corso della pubblicità.

“Nel frattempo Arisa litiga dall’inizio della serata con Flavio Insinna” ha scritto la Balivo a corredo accrescendo la curiosità del pubblico social. Cosa sia successo con precisione e cosa abbia dato fastidio alla cantante non è certo ma che lei abbia perso la pazienza, pesantemente infastidita dal presentatore Rai è stato chiaro a tutti.

Rosalba, infatti, ha chiesto in diretta a Milly di essere spostata e di non voler stare più vicino ad Insinna perché si sentiva presa in giro. La padrona di casa ha fatto finta di non sentire l’appello sorvolando la richiesta.

Ma evidentemente Arisa era così esasperata da dire in diretta al collega: “Ma stasera che hai con me?” la domanda esplicita fatta davanti a tutti per puntualizzare la tensione, evidente, tra i due. Avranno chiarito e risolto a fine puntata? Staremo a vedere cosa accadrà venerdì prossimo.