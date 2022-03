Aida Yespica ha lasciato tutti senza fiato con uno scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram: l’outfit è un qualcosa di incredibile

Aida Yespica è una delle donne più amate del mondo dei social. Il suo esordio è avvenuto quando era molto giovane, ma sono in tanti ad averla conosciuta quando da ragazza l’abbiamo vista in coppia con il famoso portiere della Juventus, Gianluigi Buffon. La loro storia ha fatto sognare milioni di persone e la loro rottura, all’epoca, lasciò tutti di sasso.

Aida, in seguito, ha continuato la sua vita e la sua carriera singolarmente. Per un periodo di tempo, però, è stata lontana dai riflettori. Il suo ritorno è avvenuto un po’ di anni fa, quando è stata scelta per partecipare ad una delle edizioni del Grande Fratello Vip. In questa occasione, ha avuto modo di raccontare la sua storia e di vivere una esperienza più unica che rara.

Aida Yespica, la foto da capogiro: mai stata così sexy

