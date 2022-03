Puntata particolare, l’ultima che è andata in onda di Uomini e Donne. Maria De Filippi, dopo le parole della dama, ha perso le staffe con il cavaliere

Ida Platano è una delle dame storiche del trono over di Uomini e Donne. Un po’ di anni fa, ha fatto sognare gli italiani con la sua storia d’amore con Riccardo. Tra vari tira e molla, i due hanno chiuso ufficialmente non troppo tempo fa. Lei ha deciso di rimettersi in gioco dopo tanto e di ricominciare ad uscire con altri uomini per poterlo dimenticare e andare avanti.

Anche se Riccardo oramai è un capitolo chiuso, continua ad avere una influenza nella sua vita sentimentale. Infatti, ha dovuto fare anche diversi mesi di terapia per riuscire a superarla e per ritrovare la voglia di cercare l’amore. Anche se adesso è tutta un’altra storia, Ida è sempre più bloccata con gli uomini e lo stiamo vedendo in questo ultimo caso, nella sua frequentazione con Alessandro.

Ida Platano denuncia tutto a Uomini e Donne. Maria De Filippi perde le staffe

Ida e Alessandro, che hanno cominciato a frequentarsi un po’ di settimane fa, sono in piena crisi. Nelle ultime puntate, hanno valutato seriamente la possibilità di chiudere la loro conoscenza. Per quanto riguarda l’ultimo appuntamento su Canale Cinque, abbiamo visto Ida sedersi al centro dello studio e raccontare quello che è successo con Alessandro quando si sono visti per passare una serata insieme. Ha rivelato alla padrona di casa che lui ha insistito molto per andare oltre e questa cosa l’ha tanto infastidita.

Alessandro, quando è entrato in studio, ha detto che ha bisogno necessariamente anche di quell’aspetto fisico per capire di cosa prova, perché senza il lato passionale non è in grado di innamorarsi di una persona. Lei, invece, ha paura che lui possa metterla da parte dopo aver ottenuto quello che vuole. Maria De Filippi si è infuriata con il cavaliere, dicendogli che se continua a comportarsi così, lei continuerà a sentirsi usata perché non è così che lui le darà certezze, ma fa l’esatto contrario.