Belen Rodriguez, showgirl conosciuta ed amata da molti, torna a far parlare di sé. Questa volta mostra un dettaglio molto particolare

La splendida celebrity Belen Rodriguez, posta un contenuto sul proprio profilo Instagram. Il post pubblicato, attira l’attenzione di molti followers, i quali restano incuriositi da un particolare indossato dalla bella Rodriguez.

L’account Instagram dell’influencer, è seguito da 10,3 MLN di followers, il profilo conta ben 7729 post pubblicati da Belen. Nelle ultime ore, una foto in particolare lascia tutti i sostenitori della star, incredibilmente sconvolti, di cosa si tratterà?

Belen Rodriguez, il dettaglio lascia tutti incredibilmente stupiti

Un post che mostrerebbe le nuove unghie della showgirl, quello pubblicato nelle ultime ore sul profilo social di Belen Rodriguez. Le foto del contenuto postato, mostrano un french multi-color, simbolo di pace, eleganza e raffinatezza. Scorrendo la foto del post, emerge un video che mostra ancor meglio la manicure di Belen, in particolare, un dettaglio davvero importante colpisce l’attenzione dei followers della bella presentatrice.

Il particolare notato da tutti, riguarda la fede oro che la Rodriguez indossa al dito; alla visione di questo post, il boom di commenti da parte dei sostenitori della bellissima argentina: “Mi piace la fede soprattutto”; “E’ tornata la fede?” ; “Bella la fede al dito, di chi è?”; “Si vede la fede”…Cosa starà davvero accadendo? Ultimamente, si vocifera circa un possibile riavvicinamento tra l’argentina ed il suo ex marito Stefano De Martino, padre di suo figlio, Santiago De Martino. I due, dopo un lungo periodo di distanza, decidono di mostrarsi nuovamente insieme, semplice complicità o un ritorno di fiamma?

La rottura definitiva con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marie, ha comportato un periodo cupo per la Rodriguez; tuttavia, in questi ultimi giorni spuntano diverse foto che ritraggono il conduttore De Martino e la showgirl Rodriguez molto vicini. Analizzando i profili social dei due vip, sono presenti alcuni scatti postati il 6 marzo, Belen e Stefano hanno trascorso qualche giorno di puro relax in una meravigliosa location in montagna. Seppur non sono presenti scatti che ritraggono la coppia insieme, è abbastanza palese che si trovassero nello stesso posto; molti sono i particolari che fanno intendere questo, come ad esempio le pareti della baita che si intravedono nei diversi scatti pubblicati da entrambi.