Sono passati molti anni da quando Roberta Morise era una delle ballerine di “L’Eredità“, che cambiamento da parte sua

Era poco più che una ragazza quando per la prima volta l’abbiamo vista in televisione come ballerina di “L’eredità”. Stiamo parlando di Roberta Morise, conduttrice e showgirl, che all’epoca fece innamorare anche il conduttore di allora.

Classe 1986, capelli lunghi e ricci, sguardo ammiccante e sorriso strepitoso. E’ così che Carlo Conti è rimasto abbagliato da lei e non ha perso tempo a conquistarla. Nonostante la differenza di età, i due hanno vissuto una storia d’amore unica, finita però poco dopo.

Roberta Morise, il cambiamento dopo la fine della relazione con Carlo Conti

Sono passati undici anni dalla rottura e molte cose sono cambiate nella vita di entrambi. Roberta Morise oggi è una donna matura, completamente diversa da quel periodo. Su Instagram è spuntata una foto del passato che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Un nuovo taglio di capelli, i lineamenti da ragazza, ma c’è un dettaglio che è rimasto uguale: il sorriso unico che la rende meravigliosa.

Molto attiva sui social, vanta di più di centomila follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate. Ha sofferto molto per la fine della storia d’amore con Carlo Conti, è stata lei a ribadirlo più volte in varie interviste: “Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. – si legge su Topic News – Sarà stata colpa della differenza d’età… L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi”.

Oggi però è di nuovo innamorata e non lo nasconde. Il suo fidanzato si chiama Giulio Fratini ed è un giovane manager nonché ex di Raffaella Fico. I due stanno vivendo una relazione unica e sui social non mancano foto che lo testimoniano.

Anche in ambito professionale la Morise sta vivendo un periodo florido, qualche tempo fa l’abbiamo vista di nuovo a “L’Eredità” e per i telespettatori è stato come tornare indietro nel tempo.