“Un Posto al Sole”, Raffaele tradirà Ornella? Le anticipazioni spiazzano tutti

E Raffaela e Ornella ai ferri corti? Le anticipazioni di Un Posto al Sole spiazzano i telespettatori storici della soap opera napoletana

Dal lontano 1996, Un Posto al Sole ci tiene compagnia tutte le sere con le sue numerose vicende. Gli inquilini di Palazzo Palladini oramai sono come una famiglia per tutti noi che li seguiamo ogni giorno. Tra questi c’è Raffaele Giordano, interpretato da Patrizio Rispo, che ricopre il ruolo più importante: quello del portiere. Proprio per questo è molto amato.

Raffaele non ha avuto affatto una vita facile. Ha perso sua moglie molti anni fa, ha cresciuto i suoi figli e ha ritrovato l’amore tra le braccia della dottoressa milanese, Ornella Bruni. I due si sono messi insieme più di vent’anni fa e la loro storia d’amore ha fatto sognare i numerosi telespettatori della famosa soap opera napoletana.

Un Posto al Sole, Patrizio tradisce Ornella? Tutta la verità

Sono una delle coppie più stabili della soap, su questo non ci sono dubbi, ma le anticipazioni ci rivelano che prossimamente potrebbero vivere un momento piuttosto difficile. Infatti, di recente, Raffaele ha cominciato a frequentare un corso di sommelier insieme al suo amico e cognato Renato Poggi. In questa occasione, ha avuto modo di conoscere Elvira, la mamma di Samuel. L’aiuto chef del Vulcano e aspirante cantante.

Se Renato sperava di riuscire a fare breccia nel cuore della donna affascinante, senza volerlo potrebbe esserci riuscito Raffaele. I due, infatti, si ritroveranno a passare una serata da soli, dove si racconteranno tantissime cose delle loro vite e si ritroveranno a vivere una complicità unica.

Tornato da questa serata trascorsa con Elvira, Raffaele sarà assalito dai sensi di colpa e non ne farà parola a sua moglie Ornella. Questo potrebbe creare non pochi problemi all’interno del suo matrimonio. Tra l’altro Raffaele ha dei problemi anche con suo figlio Patrizio in questo periodo, e tra questo e quanto accaduto con Elvira, Raffaele vivrà un momento molto intenso di crisi. Cosa succederà? Dirà tutta la verità a sua moglie o continuerà a vedere l’altra donna di nascosto?