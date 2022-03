Uomini e Donne, potrebbe arrivare un addio straziante: Maria De Filippi avverte tutti

A “Uomini e Donne” potrebbe presto arrivare un addio straziante: Maria De Filippi ha lanciato un avvertimento sconvolgente

Anno dopo anno, il dating show di Canale Cinque si arricchisce di nuovi componenti che, con le loro storie travagliate ma al contempo emozionanti, contribuiscono ad alimentare le dinamiche di “Uomini e Donne”. Nonostante il parterre degli over rimanga solitamente invariato rispetto a quello, più dinamico, di corteggiatori e corteggiatrici, anche tra i veterani non mancano di far capolino nuovi personaggi.

Durante l’edizione attuale, in particolare, uno dei nuovi arrivati della trasmissione ha finito per monopolizzare letteralmente l’attenzione del pubblico da casa. Si tratta di un personaggio che, con le sue vicissitudini sentimentali a dir poco bizzarre, ha davvero incantato tutti.

Purtroppo, però, la sua permanenza nel programma di Canale Cinque sembrerebbe essere a rischio. Durante la puntata di martedì 8 marzo, infatti, Maria De Filippi ha spiazzato il pubblico con una rivelazione che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Senza di lui, “Uomini e Donne” non sarà più lo stesso.

Uomini e Donne, potrebbe arrivare un addio straziante: Maria De Filippi lo ammette a tutti

Il cavaliere che potrebbe presto lasciare lo studio di “Uomini e Donne” è proprio l’ultra 90enne Alessandro. Approdato in trasmissione nel corso dell’edizione 2021/2022, l’uomo – il più anziano di tutto il parterre degli over – si è fatto apprezzare dal pubblico di Canale Cinque per via della sua spontaneità e del suo sorriso contagioso.

Alessandro, fin dagli inizi del programma, ha frequentato la coetanea Pinuccia, ma tra loro la situazione non è mai decollata fino in fondo. All’uomo, originario del Salento, è bastato infatti l’arrivo in studio della corteggiatrice Vincenza per mettere definitivamente fine al rapporto con Pinuccia.

“Con Vincenza mi è scattato, ho sentito le campane suonare dentro di me“: questa era stata la giustificazione di Alessandro. Di fatto, però, le sue parole hanno travolto Pinuccia come un fulmine a ciel sereno. La dama, che non si aspettava di essere accantonata dal cavaliere, non ha mancato di inveire contro di lui e di attaccarlo.

Un atteggiamento che ha ferito profondamente Alessandro, che non avrebbe mai potuto immaginare una simile reazione da parte della donna con cui si era frequentato per mesi. Per il cavaliere, la batosta è stata talmente forte da spingerlo a valutare una decisione drastica. Maria De Filippi, durante la puntata andata in onda martedì 8 marzo, ha messo lo studio al corrente delle intenzioni del cavaliere.

“Alessandro, al termine della scorsa puntata, aveva pensato di abbandonare per via di quello che era successo“, ha spiegato la conduttrice, di fronte ad un Alessandro a dir poco pensieroso. Fortunatamente, una persona che il pubblico conosce bene è riuscita a far cambiare idea al 90enne. Si tratta del tronista Matteo Ranieri, vicino di camerino del cavaliere.

“Io e lui ci somigliamo molto, mi rivedo in lui” – ha spiegato Ranieri a proposito dell’uomo – “Ho cercato di farlo ragionare“. Al momento, dunque, il pericolo di un abbandono da parte di Alessandro sembrerebbe esser stato scampato. Eppure non è da escludere che, nelle prossime settimane, il 90enne non arrivi a decidere di lasciare per sempre lo studio.

Se la relazione con Vincenza dovesse proseguire positivamente, infatti, il cavaliere si è detto più che felice dell’eventualità di abbandonare il programma insieme a lei. Resta solo da chiedersi quale potrebbe essere la reazione di Pinuccia, sedotta e abbandonata da Alessandro.