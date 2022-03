Arrivano delle indiscrezioni sulla vita privata del conduttore Alberto Matano e finalmente si viene a sapere chi è la persona a cui è legato. Per i due potrebbero esserci grandi novità a breve

Alberto Matano è uno dei volti più noti del momento. Si sta facendo spazio in Rai diventando uno dei padroni di casa. Abbiamo giù tutti avuto modo di vederlo in alcune importanti trasmissioni tra cui La Vita in Diretta, nei panni di conduttore e Ballando con Le Stelle, dove l’abbiamo visto ricoprire il ruolo di giudice opinionista.

Matano conquista facilmente il pubblico con la sua bravura ed il suo carisma. Professionale e competente, riesce a riscuotere successo in ogni campo. Nasce come giornalista, per poi approdare al mondo della televisione, dedicandosi principalmente alla conduzione di programmi di intrattenimento.

Alberto Matano, la vita privata oltre la carriera

Alberto Matano è una persona estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata; tiene particolarmente a mantenere per sé i dettagli più importanti. Proprio a causa di questa sua scelta di tenere i riflettori lontani dalla sua vita privata, di lui non si è mai saputo molto. Nell’ultimo periodo però, in seguito ad un evento estremamente importante, il conduttore ha deciso di far sentire la sua voce. Dopo la bocciatura del ddl Zan, Matano si è dedicato completamente alla lotta per i diritti degli omosessuali. Ha fatto alcune dichiarazioni molto importanti: secondo il giornalista non è normale che l’Italia sia l’unico paese europeo a non avere una legge contro l’omotransfobia e ha augurato a tutti gli italiani di trovare la consapevolezza necessaria per affrontare questo grave problema. Ha inoltre aggiunto di aver subito lui stesso, in prima persona, bullismo e discriminazioni a causa del suo orientamento sessuale.

In questa occasione Matano ha quindi dichiarato la sua omosessualità e da lì in poi è stata una vera e propria caccia per scoprire se nella sua vita ci fosse una persona speciale. Le ultime indiscrezioni hanno risposto a tutte queste curiosità. Alberto è legato ormai da tempo ad un uomo, Riccardo, avvocato 55enne. I due sono stati paparazzati insieme per le strade di Roma. Il loro è un rapporto serio e ormai stabile e il conduttore ha ammesso che sarebbe pronto a fare il grande passo e ad unirsi civilmente con lui.