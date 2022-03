Il Volo: Gianluca Ginoble lancia una foto sui social che mostra un cambiamento assurdo. Perché è successo tutto questo?

Da sempre è stato il belloccio del gruppo, il sex symbol della lirica italiana nel mondo, circondato da fan che stravedono per lui. Parliamo di Gianluca Ginoble, uno dei tenori de Il Volo. Spesso in modo non corretto si parla di tenori riferendosi al trio, c’è da precisare però che rispetto a Ignazio e Piero Gianluca è un baritono.

I tre sono acclamatissimi in tutto il mondo ma per il giovane originario della provincia di Teramo lo stuolo di fan impazzite per la sua bellezza non è mai mancato.

Oggi però il suo cuore batte per una sola persona, Eleonora Venturini Sturaro, la nipote del grande artista con la quale fa coppia fissa da diversi mesi. Aveva ammesso nel salotto di Silvia Toffanin di essere innamorato senza andare oltre. Poi lo scorso novembre la prima foto insieme sui social per un evento super chic.

Il Volo: Gianluca Ginoble ed il cambiamento. La FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANLUCA GINOBLE (@gianginoble11)

Oggi Gianluca Ginoble ha rivoluzionato completamente il suo look e lo ha annunciato sui social con una foto che ha destabilizzato il web e tutti i suoi fan. Cambiamento che difficilmente non si nota. Il baritono ha tagliato la barba e sta facendo crescere i capelli.

Ha scelto una foto che lo ritrae di profilo seduto ad una sedia, forse in camerino, con affianco una collaboratrice. Ha lo sguardo serio e guarda davanti a sé, probabilmente nello specchio.

Non spiega i motivi di questa rivoluzione nel look ma a corredo dello scatto scrive soltanto: “No beard long hair” ovvero “Senza barba con capelli lunghi”.

Ci dice di trovarsi a Milano in una foto dove c’è tutta l’aria di essere su un set. Di certo ci saranno nuovi progetti lavorativi in cantiere di cui ancora non si può parlare.

Davanti al suo cambio look i fan si dividono: c’è chi dice di preferirlo prima: “Meglio con la barba e capelli corti 😍” e chi non disdegna affatto la nuova proposta: “Stai stra bene senza barba”.