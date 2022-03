Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip per lui è un momento d’oro: ironico, intelligente e con una preparazione da far invidia a chi ha anche il doppio dei suoi anni, di chi stiamo parlando? Ma di Tommaso Zorzi.

Non sono mancate le opportunità una volta uscito dalla casa, per Tommaso infatti è subito arrivata la proposta di diventare il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 al fianco di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, un’avventura che come ricordiamo, il nostro Tommaso ha accolto con grande emozione.

Anche durante l’Isola, Zorzi ha dimostrato la sua brillante dialettica e la sua capacità di esprimere un’opinione in modo chiaro e tagliente, caratteristiche che hanno fatto di lui un gran vincitore dello scorso GF VIP. Dopo la fine dell’Isola, per Tommaso è arrivato un nuovo programma: Drag Race Italia, il format che vede la presenza di drag queen alle prese con performance esuberanti e colorate. Un programma che ha ottenuto un gran successo, motivo per il quale pare che Zorzi abbia deciso di accettare la conduzione bis tornando quindi su Discovery per lavorare ad una seconda stagione.

Dopo il successo di Drag Race Italia, per Tommaso Zorzi arrivano due proposte lavorative ancora su Discovery.

Il successo di Tommaso però non si arresta, il giovane pare sia stato chiamato dall’azienda per condurre un nuovo programma sempre su Discovery. Alla guida di questo progetto c’è Laura Carafoli e come tema che verrà affrontato nel corso delle puntate, ci sarà quello legato al mondo della sartoria.

Per Zorzi le porte della televisione sono ben spalancate, tutto lascia pensare ad un grande percorso ed una carriera fatta di successi meritati. Due programmi sarebbero per lui un motivo in più per continuare a mostrare al pubblico i suoi variegati talenti. Sarà forse per questa ragione che Tommaso pare abbia rifiutato di condurre al fianco della sua amica Stefania Orlando e di Giulia Salemi un programma sempre su Discovery? Probabilmente al momento Zorzi vorrà concentrarsi su questi due progetti che lo vedono al timone come conduttore principale, così che il pubblico potrà focalizzarsi solo su di lui, una modalità che piace molto al giovane conduttore, vista la sua dichiarata esigenza di voler stare al centro dell’attenzione.