Un uomo è morto questa mattina, giovedì 10 marzo, mentre lavorava all’esterno dell’area industriale dello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria. La vittima è Giuseppe Cuzzola, titolare 42enne di una ditta esterna che si occupa dello smaltimento di rifiuti.

Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione de Il Fatto Quotidiano, Cuzzola sarebbe stato travolto da una parte del carico di alluminio che stava smaltendo utilizzando un braccio meccanico.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo, per il 42enne non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che appurarne il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo l’incidente.

Oltre ai soccorsi, presso lo stabilimento sono intervenuti i carabinieri del capoluogo di provincia calabrese che hanno condotto gli accertamenti ed hanno avviato le indagini per determinare con precisione le cause e la dinamica del tragico incidente costato la vita al 42enne.

La notizia della morte di Giuseppe Cuzzola è stata poi confermata dal personale Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) dello stabilimento che, scrivono i colleghi de Il Fatto Quotidiano, ha espresso il proprio cordoglio ai familiari della vittima. Diversi anche i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sui social network da parte di amici e conoscenti di Cuzzola strettisi al dolore della famiglia.